Her kan regningen for ny svømmehall bli delt i to

Den nye svømmehallen er lagt inn i skogen rett bak BMX banen og bueskytteranlegget i nordenden av Frøylandsvatnet. Bildet viser også den nye rundkjøringen med brua som kommer rett før innkjøringen til Kvernaland, på det som i dag er den trangeste flaskehalsen for jærtrafikken. Foto: Privat

Enda en bygd vil plaske til med en ny svømmehall, nå etter et opplegg der Klepp og Time bare må ut med kanskje 15 millioner kroner hver for et 25 meters basseng, på statens grunn ved Frøylandsvatnet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden