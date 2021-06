Nei FNB, ingen bompenger lekker til andre formål

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) avviste bompengepartiet FNBs forslag om å øremerke bompenger til veiformål.

«Nok er nok» var budskapet fra bompengemotstanderne da diskusjonen raste i 2019. Foto: Jon Ingemundsen

Tirsdag fremmet Frode Myrhold (FNB) en interpellasjon i fylkestinget om at alle direkte og indirekte inntekter til Rogaland fylkeskommune fra bompenger eller bompengevirksomhet, skal tilbakeføres til prosjektene de stammer fra som et ekstraordinært bidrag fra fylkeskommunen. Han viste til selskapene Ferde, Flyt og Skyttel.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) avviste forslaget, fordi:

Ferde AS sin utstedervirksomhet er skilt ut i datterselskapet Flyt AS fra 1. mai 2021 og skal etter planene selges til en ekstern kommersiell aktør med det første og innen utgangen av året.

Det er Ferde AS som selger Flyt AS og et eventuelt overskudd fra salget går tilbake til morselskapet. Det følger også av vedtektene til Ferde AS at aksjeeierne ikke skal ha økonomisk utbytte.

Det følger også av så vel vegloven, som bompengeavtalen inngått med

Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet, at verdiene skal tilbakeføres til vegformål.

Skyttel AS, som eies av fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder, har alltid vært et kommersielt selskap med profitt som formål, og har ikke krevd inn bompenger. Et overskudd som kan deles ut som utbytte fra Skyttel AS kan ikke ses i sammenheng med indirekte inntekter fra et spesielt bompengeprosjekt, ifølge fylkesordføreren. Det er opp til fylkestinget i ordinær budsjettbehandling å ta stilling til bruk av eventuelt utbytte fra Skyttel AS, for eksempel til veiformål.

Frode Myrhol (FNB) var fornøyd med svaret om Ferde og Flyt, men ikke det som gjelder Skyttel.

Høyres Erlend Jordal og flertallet i fylkestinget støttet fylkesordføreren.

– Denne interpellasjonen slår inn åpne dører. Det er ingen kroner som lekker til andre formål, sa Jordal.

Alexander Rügert-Raustein (MDG) karakteriserte FNB-forslaget som «smør på flesk».