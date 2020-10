– Jeg var livredd for at det skulle begynne å brenne. Jeg ville stått i fare for å miste hus og heim. Dyr hadde jeg også på beite, sier sauebonde Per Henning Svensen. Lørdag 26. mai 2018 grillet fire personer med engangsgriller ved Søravatnet i Sandnes. Bonden endte opp med å bli tiltalt for vold mot tre av dem. Foto: Jon Ingemundsen