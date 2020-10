Sola er én av to kommuner i Norge med tiggeforbud. Nå blir det trolig avviklet

SV fikk alle partiene med seg da de på torsdagens kommunestyremøte foreslo å se på endringer i politivedtektene i Sola. Trolig betyr det slutten for det omstridte tiggeforbudet i løpet av våren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Sola er en av to kommuner i Norge som har et forbud mot tigging i politivedtektene. Foto: Scanpix

Kristian Oftedal Kvendseth Vaktsjef

– Dette handler om menneskesyn og menneskeverd. Å få opphevet tiggeforbudet er en av de aller viktigste sakene for Sola SV. Nå har vi nådd første delmål på veien, sier Bettina Lindgren til Aftenbladet.

Torsdag kveld var det kommunestyremøte i Sola. Der fremmet SVs representanter Bettina Lindgren og Espen Watne en interpellasjon om oppheving av tiggeforbudet i kommunen.

Les også Tiggeforbudet i Sola endelig vedtatt

Sola innførte forbudet mot tigging i 2017. Den eneste andre kommunen i Norge som har et lignende forbud er Os utenfor Bergen.

– Vi fikk de andre partiene med oss og vedtok at politivedtektene i Sola skal opp til revidering i første halvdel av 2021. Nå får kommunedirektøren saken på bordet. Dersom alle partiene som gikk til valg på at de vil avvikle tiggeforbudet fortsatt mener det samme, vil dette forbudet forsvinne i løpet av våren, sier Lindgren.

Bettina Lindgren er kommunestyrerepresentant for SV i Sola. Foto: Marie von Krogh

Før valget i fjor varslet flere partier i Sola omkamp om det omstridte forbudet som gjør tigging ulovlig i kommunen. Siv-Helen Strandskog i Arbeiderpartiet, som nå er varaordfører, uttalte blant annet til NRK at forbudet er skammelig.

Arbeiderpartiet sitter nå i posisjon med Frp, det eneste partiet som har uttalt at de ønsker å videreføre tilbudet, men den politiske plattformen som samarbeidspartiene ble enige om etter valget gir hvert enkelt parti mulighet til å stemme for eget standpunkt i saken om tiggeforbud.

– Jeg anser sjansene som svært gode for at vi nå blir kvitt dette skammelige tiggeforbudet. Sola kommune sitt slagord er «Ansvar for hverandre». Det betyr også å ta vare på de som har det vanskelig, sier Bettina Lindgren.