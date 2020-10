Mann fra Nord-Jæren tiltalt for underslag av 2,7 millioner kroner

Politiadvokat Rune Gjertsen er påtaleansvarlig i underslagssaken, som skal opp i Jæren tingrett i mars 2021. Foto: Kristian Jacobsen

En 43 år gammel mann fra Nord-Jæren er tiltalt for grovt underslag av nær 2,7 millioner kroner fra to bedrifter han ledet, og for å ha unndratt 1,9 millioner fra beskatning. – Vi betrakter dette som en alvorlig sak, sier politiadvokat Rune Gjertsen.