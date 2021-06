Hun blir ny samferdselssjef i Rogaland

Stine Haave Åsland (43) blir ny samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune fra 1. oktober.

Foto: Pål Christensen

Rolf Frøyland Journalist

Åsland overtar for Gottfried Heinzerling, som blir pensjonist i august.

– For meg som har jobbet lenge innen samferdselssektoren, er det utrolig spennende å få en sånn utfordring. Jeg ser fram til å samarbeide med mange dyktige og engasjerte folk, og bidra til å finne gode transport- og mobilitetsløsninger for innbyggere og næringsliv i fylket, sier Stine Haave Åsland i en pressemelding.

Haave Åsland kommer fra stillingen som gruppeleder for plan og analyse i Asplan Viak AS. Hun var sekretariatsleder for Bymiljøpakken i nesten fem år, og har før det, 13 års fartstid fra Statens vegvesen i ulike stillinger.

- Jeg er glad for at Stine har takket ja til jobben, og ser fram til å få henne med på laget fra oktober. Hun har viktig erfaring og kompetanse samt personlige egenskaper for å gjøre en god jobb som samferdselssjef. Veg og kollektivtrafikk er et fagfelt med enorm interesse knyttet til seg og betydelig engasjement. Vi har store prosjekter på gang som det er viktig å få i land på en god måte, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken i pressemeldingen.

Avdelingsleder for Transport og mobilitet, Lisa Garpe, vil fungere som samferdselssjef fram til Stine Haave Åsland tiltrer 1. oktober 2021.