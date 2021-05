Nå skal «alle» ha hytte: Visninger kuppes – budrundene tar av

Visninger kuppes og mange budrunder går langt over prisantydning. Korona og lav rente frister svært mange til å kjøpe hytte. Prisrekord i Rogaland hittil i år er 7,7 millioner kroner for en fritidseiendom like ved Solastranden.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fritidseiendommen like ved Solastranden ble solgt for 7,7 millioner kroner og er foreløpig prisrekord i Rogaland i år. Kjøpere er et eldre ektepar bosatt i Stavanger. Eivind Dirdal, ED foto