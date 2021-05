Simen (26) var ute på en stille kveldstur, da 25 seler kom og omringet båten

– Det var en ganske kul opplevelse, sier Simen Viste til Aftenbladet.

Foto: Simen Viste

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da solen tittet frem søndag kveld bestemte Viste og kjæresten Merete Frøland seg for en kveldstur med båten fra Randaberg til Håstein.

– Plutselig la kjæresten min merke til at det var en sel ett lite stykke unna oss. Etter hvert så vi at det var flere og at de begynte å følge etter oss, sier Viste.

Se video av hendelsen her:

På noen steiner hadde en hel gjeng med seler samlet seg. Også noen selunger.

– Etter hvert begynte de å omringe oss. Det var sikkert rundt 25–30 stykk til sammen. Det var ganske kult. Vi fikk oppleve selene på nært hold, sier Viste.