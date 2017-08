Det var klokken 03.27 natt til søndag at nødetatene fikk melding om røykutvikling i et leilighetsbygg på Skurve i Gjesdal kommune.

Et kvarter senere kunne politiet melde på Twitter at nattlig matlaging med manglende tilsyn var årsak til røyken. To personer fikk tilsyn av helsepersonell, mens det ble startet utlufting av leiligheten..