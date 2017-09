– Vi må foreta oss noe. Vi kan ikke ha det sånn at så mange elever faller utenfor

BARNEHAGE OG SKOLE: – Vi kan ikke akseptere at vi har en skole der så mange faller utenfor. Det kan ikke fortsette. Vi må foreta oss noe, både i barnehage og skole, sier Sissel Knutsen Hegdal (H) som er leder for kommunalstyret for oppvekst i Stavanger.