Mistenker meir smitte: Avlivar 14.000 kyllingar på Kvernaland

Mattilsynet melder om eit mogleg nytt tilfelle av Newcastle-sjuka.

Ved det fyrste sjukdomstilfellet var det 7.500 høner som måtta bli avliva. Denne gongen er det hos kyllingar at det er mistanke om smitte.

Laurdag blei det påvist at høner i eit hønsehus på Horpestad i Klepp var smitta av den frykta Newcastle-sjuka.

Tysdag konstaterer Mattilsynet at det er mistanke om smitte også i eit kyllinghus på Kvernaland i Time kommune. Kyllinghuset ligg 9,8 kilometer unna det fyrste sjukdomstilfellet.

14.000 kyllingar blir avliva for å hindra vidare smitte.

– I situasjonen me no står i, vil det ikkje vera forsvarleg å ikkje avliva. Det er for mykje som står på spel, seier Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynet i ei pressemelding.

Mattilsynet tar nye prøver som blir sende til Veterinærinstituttet for endeleg svar.

På verdsbasis er dette sjuka som har ført til størst tap i fjørfeproduksjon.

Førre gong Newcastle-sjuka ramma norsk fjørfeproduksjon var i 1996. Men i august i år blei sjuka påvist hos ville duer i Oslo.

