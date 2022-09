Rekordlave kraftmagasiner: – Nå må vi håpe på syndfloden

– Det eneste vi kan håpe på er at Vår Herre velsigner oss med syndfloden, sier Sveinulf Vågene når han ser bilder av halvtomme kraftmagasiner i Sørvest-Norge (NO2) – et dystert forvarsel om at strømprisene kan bli mye verre.

