Rogalands 11. dagsturhytte åpnet

Lørdag ble Ørnareiret offisielt åpnet, Stavangers dagsturhytte på Fogn.

BT: Mange hadde møtt fram på Fogn da Ørnareiret ble åpnet lørdag.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er den 11. hytta som er klar til bruk i Rogaland, og den er plassert med panoramautsikt til Ryfylke i alle retninger.

Solveig Ege Tengesdal (KrF), leder av opplæringsutvalget i fylket, sto for åpningen.

Dagsturhyttene har som målsetting å få flere ut på tur i sitt nærmiljø. Prosjektet er et samarbeid mellom fylket, 23 kommuner og Sparebankstiftelsen SR-Bank. Målet er at alle kommunene skal ha hver sin hytte klar i løpet av 2022. Noen kommuner, som Stavanger, Haugesund og Gjesdal, planlegger to dagsturhytter.