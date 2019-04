Da matsentralen åpnet dørene i november i fjor, var tanken at rundt 10 tonn mat ville gå inn og ut hver måned. I mars måned fikk de inn 27 tonn med meieriprodukter, kjøtt, grønnsaker og andre matvarer fra forskjellige leverandører. Av dette ble 26 tonn hentet av organisasjoner og andre som kan bruke denne maten.

– Vi må si nei til noen leverandører når de tilbyr oss produkter de ikke kan selge. Det er viktig at vi tar inn nok, men at vi ikke tar inn for mye mat, sier daglig leder for Matsentralen i Rogaland Tor Jan Bredenbekk.

Kaster en fjerdedel av maten vi kjøper

I 2017 ble det kastet omtrent 385.000 tonn med spiselig mat i Norge. I gjennomsnitt kaster hver husholdning en fjerdedel av maten de tar med hjem. Bredenbekk presiserer hvor viktig det er at matsentralen ikke blir enda en plass som kaster overflødig mat. Mesteparten av overskuddsmaten de deler ut, går til organisasjoner som hjelper vanskeligstilte, i tillegg til bofellesskap der beboerne treffer matsentralens målgruppe. Bredenbekk mener at mengden mat de får og gir ut viser hvor viktig arbeidet de gjør er.

– Det er mellom 35 og 40 organisasjoner som kommer innom oss og henter helt spiselig mat. Det er fint at vi kan samle alt på en plass i stedet for at de som trenger det må dra rundt til forskjellige butikker for å spørre om de har noe til overs.

Fakta: Overskuddsmat Produkter med kort holdbarhet eller etter «best før dato». Produkter som har blitt tatt ut av sortimentet hos de store kjedene. Produkter med pakningsendringer. Sesongvarer. Mat som det har blitt produsert for mye av. (Kilde: www.matsentralen.no)

Middag til mange

Evangeliesenteret driver et lavterskeltilbud for rusmisbrukere og er én av de som er innom regelmessig. Stein Fosså og Einar Talgø går innom kjøla, frysen og tørrlageret for å få med seg det de trenger til kontaktsentrene i Stavanger, Sandnes og på Jørpeland.

– Vi lager gratis middag til brukerne våre flere ganger i uka. Her på matsentralen får vi mesteparten av varene vi trenger til det, sier Fosså.

Denne gangen plukker de blant annet med seg yoghurt, jordbær, lammelår og poteter.

– Vi tar vel med oss omtrent 750 kilo mat herfra hver uke, og det er rundt 250 mennesker som kommer for å spise hos oss på våre kontaktsentere. I tillegg gir vi ut matposer. Det er fint at vi kan tilby de som kommer til oss mat som det er skikkelig næring i.

Fredrik Refvem

Det er ikke bare organisasjoner som henter mat. Eva kommer sammen med miljøterapeutene Hege Edland og Terje Aarhus for å se hva slags mat de kan ta med tilbake til omsorgsboligen hun bor i.

– Jeg er ikke så glad i å lage middag, men jeg liker å spise maten, sier Eva.

Fredrik Refvem

Miljøterapeut Hege Edland mener at matsentralen er bra både for samarbeidet mellom de som bor i omsorgsboligen, og helsen deres.

– Hos oss er det ikke penger til lage å slike middager. Dette tilbudet er avgjørende for at brukerne skal få næringsrike måltider, sier Edland.

– Vi har tidligere hentet i butikker, men her får vi et mye mer variert tilbud, med både grønnsaker og kjøtt, legger kollegaen Terje Aarhus til.

De prøver å komme til sentralen helt i starten av uka for å hente mat. Det er da det er best utvalg av varer.

Opplever takknemligheten

Sentralen i Rogaland baserer seg hovedsakelig på frivillig arbeid. Det er kun to ansatte. I tillegg tilbyr de arbeidstrening. Daglig leder Tor Jan Bredenbekk kommer fra en karriere i finansbransjen og opplever en annen hverdag i den nye jobben.

– Jeg har gått fra å jobbe med de som har mye til å jobbe med de som kanskje har ingenting. Det er veldig spesielt å bli ringt på kvelden når jeg kommer hjem, og bli takket for arbeidet vi gjør. Det viser hvor viktig dette arbeidet er. Ikke bare for miljøet, men også for menneskene.