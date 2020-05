Takknemlig australier ga maleri av flyangrep til Egersund

Det er en fin lørdag ettermiddag i mars 1945. Egersunderne er ute og går tur, noen er i båtene og andre jobber i hagen. Så kommer 44 fly lavt inn over byen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Maleriet er en gave til Egersund-samfunnet fra David Longland. Han er nevø av navigatøren på det ene flyet som styrtet. På bildet er Johan Aakre og henter flymaleriet i rammeverkstedet til Arne Hadland. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Arnt Olav Klippenberg Journalist

Kanskje er dette den enkeltopplevelsen fra krigen som flest husker i Egersund. Dramatikken utspant seg bokstavelig talt over hustakene til folk. Lørdag 24. mars 1945 var mange ute og koste seg i det fine vårværet. De gikk tur, stelte i hagen eller var i sundet på en av årets første båtturer.

Først var det hele bare en svak summing langt borte. Folk rettet blikket mot himmelen for å se hvor lyden kom fra, og snart så de dem - en sverm av fly kom ut av solen som så vidt hadde begynt sin nedstigning bak byfjellet Kontrari. Flyene var en Strike Wing fra basen Dallachy i Skottland. Fra RAF-stasjonen var det sendt ut 28 beautfightere og 14 mustang-jagere. I tillegg deltok to Warwick sjøredningsfly.

Det tyske luftvernet åpnet umiddelbart ild, og klarte å skyte ned to. Også andre ble truffet og to måtte nødlande i havet utenfor Eigerøy fyr. Her ble det sett folk i gummibåt, men ingen ble reddet. Den ettermiddagen mistet de allierte fire fly og åtte menn i angrepet på den tyske konvoien i Egersund havn.

Launes

I det første flyet satt navigatør George E. Longland og flyger Errol C. Nayda. Johan Aakre, sønn av den kjente motstandsmannen Alf Aakre, som denne dagen skjulte seg i ei sjøbu i havna, forteller at flyene kom inn over Egersund tre og tre. Da flyet til Longland og Nayda ble truffet, svingte det til høyre inn over byen og videre over jernbanestasjonen på Eie. Trolig tok det sikte på å nødlande i Norda Sundet.

– Men på Launes kransjet det i bakketoppen. En meter eller to til så hadde det trolig klart seg, sier Johan Aakre.

For noen år siden ble det satt opp en minneplate på Launes. Den står ved turstien som går mellom Hellvik og Egersund.

Navigatør George E. Longland og flyger Errol C. Nayda omkom da flyet styrtet ved Egersund.

Svermer

Johan Aakre forteller at det døde 3000 menn i flystyrt utenfor kysten av Rogaland under 2. verdenskrig, halvdelen allierte og halvdelen tyske. Ofte var Eigerøy fyr et mål de navigerte etter.

– Slike svermer av fly ble etter hvert et stort problem for tyskerne. Jobben deres var å hindre transport langs kysten. De kunne slå til i Jøssingfjord, Egersund, Haugesund, Florø og steder der de tyske konvoier stakk seg vekk. Klokken 18.00 denne vakre lørdagen i mars skulle de ta en konvoi som gjemte seg i Egersund havn.

Han som ledet de tre flyene der Longland og Nayda satt i det ene, ble seinere en kjent kreftlege i Australia. Han fortalte Aakre at han så flyet til høyre for seg bli truffet og at det liksom ristet i luften før det svingte av og seinere endte i bakken på Launes.

Røyken som komme fra det tyske skipet er fra raketter som ble sendt opp med vaiere og fallskjerm for at flyene skulle vikle seg inn i dem og styrte. Vi er ved innløpet til indre havn i Egersund. Bildet er tatt fra et av de allierte flyene.

Maskinkanon

Johan Aakre er oppvokst like i nærheten av der flyet styrtet. Han sier at de som unger lekte i området. Da kunne de ennå finne vrakdeler fra flyet i myra. For noen år siden skulle den fylles igjen. Aakre tok kontakt med flyhistorisk museum. De gjorde en undersøkelse og fant blant annet en maskinkanon med granat plassert i kammeret.

– Jeg har hatt mange besøk av folk fra den andre siden av jordkloden. De er veldig interessert i det som skjedde med onklene deres i Norge under krigen.

Fire fly styrtet i angrepet. Et hadde engelsk mannskap, et hadde australsk mannskap og to hadde menn fra Canada om bord.

Flyene var utstyrt med raketter, men uten sprengladninger.

– De hadde funnet ut at det var mer effektivt å bruke raketter som virket nesten som spyd. For å få dem til å fungere måtte flyene ha stor fart og gå inn i stup. Klarte de å treffe skipene under havoverflaten, gjorde det mest skade. Når de nærmet seg et skip på denne dramatiske måten, fyrte de av kanonene og brukte nedslaget til å sikte etter.

Maleri

Det er en slektning av navigatør Longland som står bak malerigaven. David Longland og kona skulle vært i Egersund 17. mai og overrakt gaven.

– Han har vært her tidligere og da ble han så rørt og takknemlig over måten egersunderne forvalter historien om angrepet, og ærer de som ble skutt ned. Derfor ville han gi noe tilbake til byen.

Nå lar ikke det seg gjøre, men fra 17. mai blir maleriet å finne i inngangen til Grand hotell. Avdukingen skal skje med videohilsen til Australia der giverfamilien er samlet. Grand hotell er valgt siden det trolig er der flest egersundere får se bildet. Det skal henge utstilt i jubileumsåret. Det er ennå ikke avklart hvor det skal få sin faste plassering.

– Eigersund kommune mangler et representativt lokale. Kanskje kan det plasseres i Skrivergården, hvis Feyerselskapet får hånd om lokalet. Bildet er malt av en flymaler Don Wilkes fra New Zealand. Det er malt etter et foto som ble tatt fra et av flyene akkurat i det beaufighteren til Nayda og Longland blir truffet.

Røde kors

George E. Longland og Errol C. Nayda ligger i krigsgraver på kirkegården i Egersund. En engelsk stiftelse sørger for at gravene er velstelte med friske blomster. De hvite gravsteinene stikker seg ut.

– Jeg har snakket med egersundere som husket at likene ble liggende i flere dager etter styrten. Røde Kors og tyskerne ble ikke enige om å ta dem ut, men så ordnet det seg og de to australierne fikk en grav på den lokale kirkegården.