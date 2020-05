Rømningsforsøket i Kristiansand: – Kunne fått et tragisk utfall

Gjennom dette vinduet klarte tre innsatte å komme seg ut fra fengselet i Kristiansand lørdag kveld.

Vinduet de innsatte rømte ut av, er cirka én meter i bredden og 1,2 meter i høyden. Vinduet har en seig form for pleksiglass som skal være vanskelig å knuse. Lørdag klarte tre fanger å knuse vinduet ved å dunke en trebenk mot det. Alarmen som er koblet til, ble utløst umiddelbart. Foto: Kristiansand fengsel

KRISTIANSAND: – Dette kunne blitt veldig farlig. Om han som klatret på utsiden hadde falt i asfalten, kunne det fått et tragisk utfall, sier fengselsleder Leif Guttormsen i Kristiansand fengsel.

Lørdag kveld ble alarmen utløst da tre innsatte knuste et vindu med en trebenk. De tre klatret ut på gesimsen i niende etasje.

Politiet ble varslet klokka 18.50. To av rømlingene ble raskt pågrepet, mens en tredjemann klatret nedover utenpå fasaden, kun ved hjelp av egen kraft.

Over etter 17 minutter

Seks etasjer lenger nede, på tinghusets tak, ble mannen omringet av politiet og overga seg. Da var klokka 19.07.

Fengselsleder Leif Guttormsen i Kristiansand fengsel er lettet over at ingen ble skadet under rømningsforsøket lørdag kveld. Foto: Arkivfoto Roald Ankersen

Leif Guttormsen opplyser at de tre fortsatt sitter i Kristiansand fengsel.

– Vi vil ikke ta sjansen på at det skal skje noe mer og er i gang med å få dem overført til andre fengsler. Disse er der hvor de gjerne vil vekk. De klarte det nesten, og det kunne blitt veldig farlig, gjentar Guttormsen, lettet over at ingen ble skadet.

Han forklarer at de ansatte av sikkerhetsgrunner har ordre om å ikke gå ut og komme i fysisk kontakt med innsatte på yttersiden. Dette for å hindre eskalering av en situasjon som kan føre til at noen faller og/eller blir skadet.

– Fulgte boka

Arbeidet med å overføre de innsatte er ikke landet. Aktuelle fengsler er i Arendal, Stavanger eller Åna.

– Er sikkerheten i Kristiansand fengsel god nok?

– Det var en forferdelig opplevelse, men de klarte ikke å rømme. Vi har alarmer og var raskt på pletten. Alt ble gjort i henhold til rutiner og etter boka. Heldigvis er det ikke ofte vi opplever rømningsforsøk, framholder Guttormsen.

– Vil dere gjennomgå hendelsen og evaluere hva som gikk galt når det først skjedde?

– Vi hadde en lengre debrif med de ansatte i går. Det er klart rømninger er noe som ikke skal skje, og dette blir lagt merke til også inne hos direktoratet (Kriminalomsorgsdirektoratet, journ.anm.). Når det er sagt, så mener jeg det er lite å hente i å se på rutinene. Jeg vet ikke helt hva vi kunne gjort annerledes. Det som skjedde i går, er at tre har samarbeidet, og det gikk så fort at de klarte å knuse vinduet, sier Guttormsen.

Bildet viser fangen på taket til tinghuset. Han hadde da klatret ned seks etasjer fra øverste etasje i politihuset. Kristiansand fengsel ligger i åttende, niende og tiende etasje, i samme bygg som Kristiansand politistasjon og tingrett. Foto: Tipser Innsatsleder Frank Salvesen foran fasaden ved tinghuset der fangen skal ha klatret ned seks etasjer. Han ble pågrepet på taket til Kristiansand tingrett, til høyre i bildet. Foto: Steinar Vindsland

Rømningsforsøket skjedde rundt en time før ordinært vaktskifte på kveldstid. Mellom sju og ti ansatte var på vakt. Et dusin politifolk deltok i aksjonen for å stoppe rømlingene og pågripe dem.

Blir anmeldt

– Var dette planlagt?

– Det er ikke godt å si. For å si det sånn: Når tre personer går inn på samme rom og setter i gang, så tviler jeg på at det skyldes en innskytelse, sier Leif Guttormsen.

Søndag formiddag var de tre involverte i rømningsforsøket ikke avhørt ennå, ifølge operasjonsleder Vidar Arnesen ved Agder politidistrikt.

Fengselsledelsen vil anmelde rømningsforsøket over helgen. Strafferammen er inntil seks måneder i fengsel.

Mannen som klatret ned og ble pågrepet i tredje etasje satt varetektsfengslet, siktet for alvorlig voldsforbrytelse, da han forsøkte å rømme. De to andre satt inne for mindre alvorlige forhold. Alle tre er lokalt hjemmehørende.

I Kristiansand fengsel er det per i dag rundt 30 innsatte, full kapasitet er 44. Fengselet er i ferd med å stenges ned, og fangene skal overføres til det nye fengselet i Mandal.

