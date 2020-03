Vil forlenge oppholdstillatelsen til utenlandske arbeidere

– Denne endringen vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter i landbruket som mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Illustrasjonsfoto. Utenlandske sesongarbeidere hjelper til på Randaberg. Foto: Pål Christensen

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding lørdag kveld.

De tar sikte på at endringene blir vedtatt allerede i starten av neste uke.

Korona-situasjonen gjør at det er store utfordringer knyttet til mangel på utenlandske arbeidere i landbruket, dette som en følge av stengte grenser og karantenerestriksjoner. Problemet er spesielt stort i grøntnæringen, der det er behov for mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

Overfor Aftenbladet har gartneri-eier Kåre Wiig tidligere gitt uttrykk for at det haster med å få på plass en ordning som sikrer forutsigbarhet i en svært krevende situasjon for både bedriftseiere og arbeidstakere.

Nå ser han ut til å bli hørt.

– Denne endringen betyr at vi nå får på plass et viktig tiltak. Det er allerede nå flere hundre arbeidere i landet som kan få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter som mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Må løse bemanningsproblemer

Departementet skriver videre at de ser på flere ulike muligheter for å løse bemanningsproblemene som har oppstått i kjølvannet av koronavirus-utbruddet.

I tillegg til å beholde utenlandske arbeidstagere som allerede er her, går arbeidet i hovedsak etter to spor. Det er bruk av ledig norsk arbeidskraft, og tilrettelegging for tilgang på arbeidskraft fra utlandet.

Situasjonen i dag er at en rekke norske arbeidstagere er permittert, og departmentet vil derfor undersøke nærmere om det kan legges til rette for at disse kan ta annet arbeid i permitteringsperioden. Norske studenter og pensjonister er også aktuelle grupper.

– Ingen tid å miste

Grøntsektoren er en spesialisert næring, og har behov for personell med ulik bakgrunn. En rekke sesongarbeidere fra utlandet har denne kompetansen. Det er derfor viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med rett kompetanse.

– Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Jeg arbeider nært sammen med næringen og flere departementer for å finne gode løsninger. Jordbruket står foran en arbeidsintensiv periode, så har vi ingen tid å miste, sier landbruksminister Bollestad.

Endringen i utlendingsforskriften skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende.

Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.