Bjerkreim lanserer enormt område til kraftkrevende industri

Helandskogen er et enormt område på grensen mellom Bjerkreim, Hå og Eigersund. Foto: Privat

Statsråd, fylkesmann, fylkesordfører og ordførere strømmet til Bjerkreim for å høre om et nytt, enormt næringsområde for kraftkrevende industri. Midt i vindmølleland ligger 9000 konfliktfrie dekar med grønn energi snurrende rundt seg på alle kanter.