Høgsfjordsambandet fortsatt innstilt: - Fylket splitter den nye kommunen vår i to

Sandnes-politikere krever at Rogaland fylkeskommune lemper på kravene, slik at ferjesambandet Lauvvik-Oanes kan starte opp igjen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Ellen Karin Moen, Arve Rosland fra FNB, Reidar Thu, Tore Andreas Haaland fra Frp, samt Martin S. Håland (Sp) stilte på Oanes. Foto: Pål Christensen

Tor Inge Jøssang Journalist

– Til nøds klarer jeg å komme meg gjennom Ryfast, men det tar enormt på. Jeg savner ferja dypt, sier Jan Erik Pedersen.

Han har tunnelskrekk, bor på Jørpeland og har familie på Sandnes. Turen gjennom den undersjøiske tunnelen er en stor påkjenning de gangene han tvinger seg gjennom.

Flere slik henvendelser gjorde at FNB-politiker Ellen Karin Moen i Sandnes tok initiativ til å stille på Oanes kai på tirsdag for å møte folk som savner ferja på Høgsfjorden.

Sambandet Lauvvik-Oanes er hovedfartsåren mellom Sandnes og den nye bydelen Forsand. Kraftig fall i passasjer- og biltrafikk gjorde at Boreal 20. mars valgte å innstille alle ferjeavgangene mellom Oanes og Lauvvik. Selskapet begrunnet innstillingene med koronasituasjonen og at det fortsatt var gratis å kjøre gjennom Ryfast.

Ferjesambandet Lauvvik-Oanes over Høgsfjorden har vært innstilt siden 20. mars. MF «Preikestolen» lå under Uburen i Forsand fram til helgen. Foto: Pål Christensen

Nå ligger MF «Preikestolen» ved kai i Sandnes havn. Foto: Pål Christensen

Nærmer seg bominnkreving

Boreal har skissert planer om å gjenåpne Høgsfjord-sambandet når bominnkrevingen starter i Ryfast. Dette avhenger av når koronafaste spanske teknikere kan reise til Norge for å gjennomføre testing av bommene. Informasjon om nye karanteneregler i Spania er ventet 15. juni.

– De regner med å bestille billetter neste uke, med avreise 1.juli, opplyser Kristian Rognskog, prosjektleder for vegkantutstyr i Statens vegvesen.

Når de spanske teknikerne ankommer, må de 10 dager i karantene, slik de norske reglene er nå, og trenger deretter om lag en uke på jobben.

Boreal ønsker et opplegg med rutekutt, har bedt om finansiell støtte og fritak fra 3 millioner kroner i kaileie.

Rogaland fylkeskommune har avvist alle ønskene og gitt Boreal frist til 12. juni på å svare når ferjesambandet Lauvvik-Oanes over Høgsfjorden starter opp igjen.

– Vi venter på svar fra Boreal, sier Joachim Weißer, rådgiver i Seksjon for transport og mobilitet.

Les også Fortviler over ustabilt Høgsfjord-ferjetilbud

– Vi vil ha ferja tilbake, sa Mette Gilje, nærmest, som bor på Hommersåk har lang omvei via Ryfast til jobben på Forsand. Foto: Pål Christensen

– Fylkeskommunen må forstå alvoret

Sandnes-politikerne krever at fylkeskommunen bidrar til at ferja kan fortsette. Ellen Karin Moen, Arve Rosland fra FNB, Reidar Thu, Tore Andreas Haaland fra Frp, samt Martin S. Håland (Sp) stilte på Oanes.

– Vi vil ha ferja tilbake, sa Mette Gilje som bor på Hommersåk har lang omvei via Ryfast til jobben på Forsand.

Andre fortalte om utfordringer med delt omsorg og økt reisetid til familie.

– Jeg ønsker å sette søkelys på folks helseutfordringer. Det er mange som forteller enkelthistorier om frykt for å kjøre gjennom tunnel når de må på kontroller på SUS. Andre lever i total isolasjon. Fylkeskommunen må forstå alvoret med at ferja ikke går, sier Ellen Karin Moen (FNB).

For å markere at Sandnes og Forsand slo seg sammen 1. januar 2020, brukte Sandnes 2 millioner kroner for å kunne tilby gratis ferje over Høgsfjorden. Siden har skatteinntektene sviktet dramatisk. Kommunen må spare inn nærmere 300 millioner kroner innen utgangen av 2021.

– Det er helt umulig for oss å bidra mer. Kommuneøkonomien er knukket, sier Moen.

Hvis ikke Boreal oppfyller vilkårene, vil Rogaland fylkeskommune trekke løyvet tilbake. Foto: Pål Christensen

Hun viser til at Boreal og fylkeskommunen står langt fra hverandre i synet på Høgsfjord-sambandet.

– Det virker veldig svart. Saken er veldig ødeleggende. Fylket splitter den nye kommunen vår i to. Det er et overtramp, mener Ellen Karin Moen.

Andre karakteriserer det som en boikott av Sandnes. Det er om å gjøre å få ferja i gang igjen.

– Vi forventer at fylkeskommunen tar grep, sier Martin S. Håland (Sp).

Fylkeskommunen har tidligere understreket at løyvevilkårene må følges, blant annet av hensyn til de andre rederiene som deltok i konkurransen.

MF «Preikestolen» har vært innstilt siden 20. mars. Foto: Pål Christensen