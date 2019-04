Biljakta gjennom Stavanger sentrum endte med et brak fredag rundt klokka 16.40. Rundt ti minutter før begynte den med at en 19 år gammel gutt ranet til seg en bil med kniv på Hundvåg. Videoen tatt av Petter Songe-Møller viser hvordan politiet gjennom aktiv sperring og bevisst påkjøring ledet den hvite bilen inn i smuget mellom kirka og mediabygget for å avverge en videre biljakt gjennom sentrum.

På videoen kan man se at en person må løpe til side for ikke å bli påkjørt av bildesperadoen idet han blir presset inn i smuget. Man kan også se at bilen til slutt blir påkjørt bakfra og tilsynelatende skubbet inn i terrorsteinene foran mediabygget.

Operasjonsleder Brit Randulff sier fredag kveld til Aftenbladet at politiet vurderte manøvrene for å avslutte biljakta som forsvarlig.

Fikk tillatelse til påkjøring

– Ja, det var det som gjorde at vi forsettlig kjørte inn i smuget for å få kontroll på ham. Det er jo sett opp mot farepotensialet med tanke på fotgjengere fredag ettermiddag. Dermed ble det gitt tillatelse til at de forsettlig kunne kjøre på ham for å få kontroll, sier Randulff.

Hun sier hun ikke kan kommentere det at en person måtte løpe vekk for å unngå å bli påkjørt, uten å ha sett videoen.

– Men vi vurderer hele veien faren opp mot det som ble gjort. Det siste vi vil er at tredjeperson skal rammes. Vi kunne ikke bare la ham kjøre videre. Vi måtte få kontroll på ham.

Aftenbladet kjenner til at en rekke personer, deriblant en kvinne med barnevogn, spaserte på plassen minutter og sekunder før biljakta endte.

– Det er fotgjengere over alt på dette tidspunktet. Så vi må finne lempeligste løsning der og da for å få kontroll på ham, sier Randulff.

Operasjonslederen sier det kunne ha vært farligere om biljakta hadde fått fortsette i Klubbgata og andre deler av sentrum.

– Ganske kontrollert situasjon

– Vi må hele veien vurdere hva som er mest hensiktsmessig. Det ble gjort av politifolkene på stedet. De taktiske vurderingene ble gjort av innsatsleder ute.

Videoen viser at bilen kjørte ganske sakte i smuget, og at den ble kjørt inn i bakfra rett før den skjøt fart og traff steinene for Aftenblad-bygget.

– Har dere diskutert om avslutningen var forsvarlig?

– Det har vi ikke fått anledning til ennå. Det har vært ganske hektisk. Det er sånn vi må ta på debrief i etterkant.

– Jeg opplever situasjonen som ganske kontrollert i og med at det aldri var snakk om høy fart. Men det er alltid knyttet en risiko til situasjoner som dette, sier operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt.