Velgerne svarte på to spørsmål:

1. Ønsker du en omgjøring av vedtatt grensejustering?

Ja - 54 prosent.

Nei - 38,8 prosent.

Blanke - 7,16 prosent.

2. Ønsker du ut fra dagens situasjon, at Forsand skal gå til: Strand/Sandnes?

Sandnes - 286 stemmer (42,68 prosent).

Strand - 375 stemmer (55,97 prosent).

Blanke - 9 stemmer (1,34 prosent).

Det var totalt 855 stemmeberettigede, hvorav 117 i Kolabygda. Valgdeltakelsen var 78 prosent. Det vil si at 670 stemte.

Tommy Ellingsen

Saken er egentlig avgjort - for lengst. Stortinget har vedtatt at Forsand og Sandnes skal slås sammen fra 2020.

Fra samme tidspunkt skal Kolabygda og Preikestolen overføres til Strand kommune. Grensejusteringen ble vedtatt av kommunalministeren i desember.

Tommy Ellingsen

Bare Stortinget kan endre

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad kommenterer resultatet i folkeavstemningen slik:

– Saken blir satt opp på sakskartet til kommunestyret 22. mai. Så får vi ta det derfra. Det gjeldende vedtaket er at Forsand og Sandnes skal slås sammen fra 2020. Kun Stortinget kan omgjøre dette, sier Dagestad.

Han leste opp resultatet for en stor gruppe Strand-tilhengere, som var samlet på gangen.

– Nå har vi hatt den øvelsen kommunestyert bestemte vi skulle ha. Ikke overraskende var det flertall for å omgjøre grensejusteringen. Det er gledelig å se. Det andre viser at jevnt. I Forsand krets er det ikke voldsom forskjell. Det er delte meninger. Denne gangen var pendelen andre veien enn i innbyggerundersøkelsen. Nå skal vi diskutere tallene i gruppa. , sier Dagestad.

Tommy Ellingsen

Rolf Magne Haukalid er talsperson for de sju som står bak innbyggerinitiativet med krav om folkeavstemning for å få resten av Forsand inn i Strand. På valgdagen var Haukalid spent og kjente kribling i magen. Før stemmelokalet ble lukket, håpet han på et tydelig svar om veivalget mellom Sandnes og Strand.

Tommy Ellingsen

Hva nå?

– Jeg er glad for at flertallet av Forsand sine innbyggere ønsker å følge nordsiden over i Strand. Bare slik kan vi som bygd fremdeles være samlet. Så hadde jeg nok ønsket et enda høyere og tydeligere votum. Jeg er spent på veien videre. Jeg tenker at vi her må kjøre et løp for å prøve om det er mulig å snu denne prosessen. Men jeg er uansett glad for at vi endelig fikk sagt hva vi mente. Jeg håper at vi nå kan legga denne saka bak oss som bygd. Dette har vært en slitende prosess fra ende til annen. Folk er leie og det har blitt noen sår, men jeg har god tro på at vi skal klara å reise oss etter dette også. Det er folk på begge sider som trenger å ta hverandre i neven og se hverandre i øynene, og å si unnskyld. Wirak sa 10. desember at nå må Forsand si hva de vil. Det har Forsand sagt i dag. Og når venter jeg at Sandnes følger opp og peker på Strand som veien videre for Forsand, sier Rolf Magne Haukalid.

Roar Larsen og Arbeiderpartiet sørget for flertall for folkeavstemningen:

– Nå skal vi fordøye disse tallene. Det er tydelig at forsandbuen ikke er fornøyd med sånn kommunen er delt opp. Et ganske klart flertall vil til Strand. Det er sørgelig at vi ikke gjorde dette for tre år siden. Nå har forsandbuen har fått sagt sitt. Så skal kommunestyret. Ingen vet hvor dette går. Men det er tydelig hva innbyggerne vil. Et stort flertall til Strand, og hvis ikke vil de oppheve grensejusteringen. Nå håper jeg det blir ro i bygda, sier Roar Larsen.

Varaordfører Tore Hans Mikkelson konstaterer at resultatet er i ganske klar favør Strand.

– Det var viktig med folkeavstemning, for det gir legitimitet i saken. En del er fornøyde med resultatet, andre er skuffet. Det er 13 prosent forskjell, og et klart resultat, sier han.

Tommy Ellingsen

Paul Løland (Sp)

– Resultatet er veldig klart. Det er bra og jeg er spesielt fornøyd med resultatet i Kolabygda. Over 70 prosent sier ja til Strand. De har fått mye pes, konstaterer han.

Ole Tom Guse (KrF) skisserer en mulig fortsettelse for Strand-tilhengerne.

– Folket har sagt at de vil til Strand. Hvis kommunestyret synes dette er godt nok signal, og vi skal kjempe til bitter end for folket, og samle bygde, så kan vi gjøre det på to måter. Enten gjøre om grensejusteringen eller på kommunereformen. En mulighet er å innkalle til ekstraordinært kommunestyre, sende saken videre til fylkesmannen, og etterpå er det storpolitikk. Sandnes sitter på nøkkelen, sier Guse.

Tommy Ellingsen

Noen stjal Preikestolen fra oss

Ved Lysefjorden går Ida Berge Hovland tur med en venninne fra Stavanger.

– Jeg stemte på Strand. Fordi vi har en unge på vei og føler at Strand er litt nærmere enn Sandnes, både når det gjelder geografi, skole og helsevesen. Jeg har skiftet syn. Før var jeg for Sandnes. Mest på grunn av Høgsfjord-ferja. Da noen plutselig stjal Preikestolen fra oss, var det en game changer. Identiteten vår forsvant, sier Ida Berge Hovland.

Tommy Ellingsen

Skiftende flertall

Flertallet har vippet fram og tilbake flere ganger.

I 2016 gjennomførte konsulentselskapet Rambøll en innbyggerundersøkelse i Forsand om fremtidig kommunestruktur. Den gang fikk 300 innbyggere si sin mening om hvilken kommune de mente Forsand burde slå seg sammen med. Svarene fordelte seg slik: Sandnes 50%, Strand 42%, Gjesdal 3%, Vet ikke: 5%.

Samme året ble stemmetallet 9–8 for kommunesammenslåing med Sandnes. Flertallet bestod av Høyre (3), Samlingslista (3), Bygdalista (2) og Paul Løland fra Senterpartiet. Rett før behandling i Stortinget i juni 2017, varslet Løland (Sp) at han hadde endret syn på kommunereformen. Dermed var det flertall for sammenslåing med Strand, men Sandnes-fløyen hindret at det ble gjort vedtak i kommunestyret gjennom feil bruk av kommuneloven. Dette var ulovlig, ifølge Fylkesmannen i Rogaland.

Tommy Ellingsen

Nå har også folkeflertallet endret syn. Sandnes-fløyens ulovlige manøvre kan ha påvirket stemningen. En annen del av forklaringen er at viktige forutsetninger er endret. For det første var Gjesdal et alternativ i starten, for det andre var det uvisst om Høgsfjord-sambandet ville få løyve til kommersiell drift, for det tredje visste ingen at Preikestolen skulle overføres til Strand.

Et tegn på at stemningen hadde snudd, kom i fjor. I en folkeavstemning om grensejustering, fikk bare de 126 velgerne i Kolabygda avgi stemme. Et flertall på 54,4 prosent stemte da for at nordsiden av Lysefjorden, inkludert Preikestolen, skal overføres til Strand.

Tommy Ellingsen

Hva nå?

Vil folkeavstemningen ha noen betydning? Forsand følger i kjølvannet av Finnmark, som arrangerte folkeavstemning i håp om å unngå sammenslåing med Troms fylke. 87 prosent av de frammøtte finnmarkingene stemte nei til sammenslåing. Uten at det fikk Solberg-regjeringen til å snu.

For et par måneder siden varslet Kommunal- og moderniseringsdepartementet at det ikke er aktuelt å vedta nye grenseendringer nå med ikrafttredelse 1.1.2020. Begrunnelsen var at arbeidet er tidkrevende.

Departementet viste til at det er vedtatt 43 kommunesammenslåinger og seks fylkessammenslåinger som skal tre i kraft fra 1. januar 2020. I tillegg er det fra samme dato fattet vedtak om 16 kommunegrensejusteringer og en fylkesgrensejustering.

(SAKEN OPPDATERES)