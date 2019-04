– Arbeidet med Sentrumsplanen har vært en lang prosess for å finne fram til hvordan vi skal få plass til disse fotballbanene, dersom du velger å bruke det som et eksempel, sier prosjektleder for Sentrumsplanen, Ole Martin Lund.

Utbyggingen skal legge til rette for mellom 3000 og 4000 nye boliger og mellom 12.000 og 16.000, avhengig av den endelige fordelingen mellom bolig, handel og kontorarbeidsplasser. I tillegg skal det blant annet bygges nytt teater, nytt tinghus, hoteller, kjøpesenter og kaianlegg.

Les også:

Fortetting

Noen av prosjektene er allerede i gang, eller rett rundt hjørnet, mens andre ligger 5, 10, 15 eller 20 år fram i tid, avhengig av hvem som er villige til å investere og hvordan markedet utvikler seg.

Schmidt Hammer Lassen

– Hvordan har dere fått plass til et areal som tilsvarer 100 fotballbaner i sentrum av Stavanger der det allerede er utbygd fra før?

– Det har vi funnet en løsning på, blant annet ved å stable i høyden og bruke arealer som er lite effektivt utnyttet i dag. I tillegg har vi vært opptatt av å ta vare på det historiske og ta hensyn til bebyggelsen og beboerne som bor der i dag, sier Lund.

På fagspråket kalles det fortetting, og en tredjedel av utbyggingen skal skje i Paradis i forlengelsen av sentrum mellom de tre bydelene Våland i vest, Storhaug i øst og Hillevåg i sør. Her er det snakk om en utbygging på 258.000 kvadratmeter.

Ghilardi + Hellsten/EM2N

Wingårdhs

Tilsvarer 50 konserthus

Totalt er det snakk om et nettoareal på 670.000 til 700.000 kvadratmeter, og det kan være vanskelig å se for seg hvor mye det faktisk er. Derfor kan det være greit å ha noen referanser.

En fotballbane er rundt 7140 kvadratmeter. Det vil si at 700.000 kvadratmeter blir nærmere 100 fotballbaner, eller 98 for å være helt presis.

Konserthuset i Stavanger har et bruttoareal på 13.800 kvadratmeter. Det vil si at utbyggingen tilsvarer 50 nye konserthus.

En av de største gårdene på Jæren med 138 melkekyr, 129 ammedyr, 860 sauer og 2200 griser gikk konkurs i fjor sommer. Hele gården er på på 760 mål eller 760.000 kvadratmeter.

Ghilardi+Hellsten Arkitekter

I løpet av de nærmeste årene skal det bygges ut et nesten like stort areal i en i Stavanger sentrum, og da har han trukket fra for bygg som må rives for å gi plass til nye. Brutto er det snakk om mellom 760.000 og 800.000 kvadratmeter, altså et areal som er større enn en av de største gårdene på Jæren.

Bakgrunnen for den nye sentrumsplanen er et ønske om at sentrum skal ha en sterkere rolle i den regionale utviklingen. Det krever at flere bor, jobber og handler i sentrum.

– Sentrum bærer mye av byens identitet og historie og trenger en plan for å ta mer del i den utviklingen som skjer. Denne planen legger til rette for utbygging slik at vi tilfører mer aktivitet og mennesker. Sentrum skal være en trivelig og interessant møteplass, og da er det viktig å ha en plan som viser vei for det som skal skje og det vi skal ta vare på. For å få folk til å velge miljøvennlige transportløsninger er det viktig skape kortere avstander i hverdagen mellom der folk jobber, bor og handler slik at det er lettere å velge å gå, sykle eller reise kollektivt , sier Lund.

Diiz/Snøhetta

Den storstilte utbyggingen i Stavanger sentrum er hovedsaken i den siste utgaven av Rosenkilden, som er magasinet til Næringsforeningen.

Administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen er glad for at planen endelig er vedtatt.

–Det er viktig og nødvendig for framtidige investeringer i sentrum at næringslivet nå har en mer fremtidsrettet plan å forhold seg til, sier Minge til Rosenkilden.

Samtidig er han opptatt av gjennomføringen.

– Når planen nå er vedtatt, er det viktig at Stavanger kommune viser vilje og evne til å gjennomføre i praksis. Dette handler om å gjøre de nødvendige bevilgningene til investering og sette av nok ressurser til å følge opp prosjektene som ligger i planen, skriver Minge i en tekstmelding til Aftenbladet.

Snøhetta

Arbeidet tok sju år

Arbeidet med den nye Sentrumsplanen i Stavanger startet i 2012 og skulle ta tre år, men planen har vært på tre høringer og er behandlet minst 13 ganger i kommunalutvalget og kommunalstyret for byutvikling før den endelig ble vedtatt i bystyret i vår sju år etter at arbeidet startet. Til sammen har kommunen fått 381 skriftlige innspill og merknader til planen.

Det største arealet ligger i Sentrum Sør med Paradis og Lagårdsveien. Potensialet her er 258.000 kvadratmeter. Det nest største er Stavanger Øst og Urban Sjøfront med 230.000 kvadratmeter. I selve sentrumskjernen er utbyggingskapasiteten satt til 63.000 kvadratmeter. Mesteparten av dette er i området ved jernbanestasjonen. Sentrum Vest langs Løkkeveien med St. Olavsområdet representerer 21.000, mens Havnefronten utgjør 115.000 kvadratmeter.

Link Arkitektur

Sentrumsplanen gir rom for utfyllinger som gir cirka 28.000 kvadratmeter nytt land ved Holmen, Fiskepiren og Bekhuskaien.

Med unntak av Stavanger Øst og områdene i Sentrum Vest (Løkkeveien og Bjergsted) eies tomtene i hovedsak av offentlige aktører gjennom Havnevesenet, kommunen eller Bane NOR og Bane NOR Eiendom.