Elendig start for Lurastranda – ikke akseptabelt badevann

– Bedre enn Spania!

Lovordene haglet da ordfører Stanley Wirak åpnet bystranda i Luravika 6. juli i fjor. Han kastet klærne og tok seg en dukkert sammen med badelystne gauker i sommervarmen.

Etter årevis med planlegging, lå stranda endelig som et mykt, hvitt teppe – til og med sola viste seg da stranda ble offisielt åpnet.

Truende bekk

Et par hundre meter fra bystranda renner Lurabekken ut. Her renner til tider forurenset vann, og under åpningen i fjor var beskjeden at kommunen vil stenge stranda dersom det skjer.

– Badevannskvaliteten er jevnt over god. De siste ti årene har prøvene bare vært «ikke akseptabel» tre ganger, sa Wirak i fjor.

Jarle Aasland

I forkant av åpningen hadde Sintef laget en rapport om strømforholdene rundt bekken. Sintef mente en «boblegardin», en slags skillevegg som skal holde vannmassene fra Lurabekken og badeområdet fraskilt, ville hjelpe. Men Sandnes kommune mente dette ville før meg seg «uforholdsmessig høye kostnader».

Flere elendige målinger i fjor

Bare én uke etter strandfesten i fjor, viste målinger at kvaliteten på vannet var «mindre god». Siden fortsatte sommeren med dårlige målinger.

Fra 11. juli til 28. august ble vannkvaliteten på den nye stranda målt 10 ganger – mer enn ved noen andre badesteder i kommunen.

Ingen av de 10 målingene viste god vannkvaliteten.

Fem ganger ble kvaliteten målt til å være ikke akseptabel

Fem ganger ble kvaliteten målt til å være mindre god

Kommunelegen frarådet i fjor bading, ordføreren kalte det uflaks.

Dårlig start på badesesongen

Nå er årets første målinger ved kommunens badesteder foretatt. Grenseverdiene måles i en skala der alt mellom 0 og 100 tarmbakterier per hundre milliliter er definert som god kvalitet.

Alt mellom 100 og 1000 er i kategorien mindre god. Og alt over 1000 er regnet som uegnet til å bade i.

De første målingene viser at to steder har «mindre god» kvalitet på badevannet:

Frøylandsvannet (230 cfu/100 ml)

Rissebærstraen (300 cfu/100 ml)

To steder er kvaliteten på badevannet ikke akseptabel:

Luravika strand (1500 cfu/100 ml)

To uttak i Vågen (1500 cfu/100 ml)

Målingene er gjort 18. juni. Det vil bli tatt oppfølgingsprøve i Luravika 20. juni.

Det vil ikke bli tatt oppfølgingsprøver fra Vågen da dette ikke regnes som en badeplass.

Her er kvaliteten på badevannet god:

Ferskvann:

Furenes aktivitetssenter

Alsvik, Kyllesvatnet

Lutsivatnet (Hogstad)

Stokkelandsvannet

Stokkelandsvannet v/ ballplass

Foss-Eikeland

Bråsteinsvatnet

Flassavatnet

Tengesdalsvatnet

Horvevatnet

Eikelidvatnet

Saltvann:

Trodalsvågen, Høle

Selesvikene, Høle

Prestebrygga, Høle

Eskeland, Engjaviga

Bersagel, Dreggjavika

Vier v/leirskole

Breivik, Hommersåk

Riskastranden

Holmavika

Sandvika

