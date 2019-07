Trafikkulykke på E39 på Moi - fem personer til legevakt, én til SUS

Meldingen om ulykken kom klokken 14.12. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra.

Nødetatene er på ulykkesstedet. Ifølge politiets operasjonsleder rapporteres det at ingen synes å være alvorlig skadet, men fem personer kjøres til legevakten i Lund for sjekk. Én person er tatt med i luftambulanse til Stavanger Universitetssykehus.

– Nødetatene kom til stedet for en stund siden, utover det har jeg ikke mer oversikt for øyeblikket, sier Stein Arild Egeland, vaktleder for Rogaland brann og redning.

Politiet melder at det er trafikale problemer på stedet grunnet ulykken, men rundt 15.10 skal begge bilene være ute av veibanen. Biler slippes gjennom puljevis i begge retninger.

– Vi hadde litt lang utrykningstid til stedet, men alle nødetatene var på plass for en stund siden, sier John Ask, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Ask sier at trafikken ble stengt når de kom, men han er usikker på om den går igjen og når den eventuelt vil gå som normalt.

Saken oppdateres.