Siktet for oppbevaring av overgrepsmateriale: Klarte ikke å holde seg unna det mørke nettet

En 31 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til ett år og åtte måneders fengsel for oppbevaring av store mengder overgrepsfilmer og -bilder. På mannens datalagringsenheter fant politiet 2,2 millioner mediefiler.

Etter at 1,5 millioner filer var gjennomgått, satte etterforskerne strek. Da hadde de funnet 840.365 filer som seksualiserte barn eller som viste seksuelle overgrep mot barn.

Ifølge dommen var en del av materialet svært grovt.

Fortsatte

Allerede i juni 2016 ble det gjennomført en ransaking på mannens bopel og det ble tatt beslag i datautstyr. Halvannet år senere, i desember 2017, ble det gjennomført en ny ransaking på adressen. Også denne gangen ble det gjort beslag.

LES OGSÅ: Mannen føler at politiet er kommet nær. Han sletter de ulovlige filene og kaster flere pc-er på sjøen. Han tror han er trygg. Det er han ikke

Retten legger straffskjerpende vekt på at 31-åringen fortsatte å laste ned overgrepsmateriale etter at politiet hadde vært hjemme hos ham første gangen.

«Politiets ransaking og beslag av datautstyr har ikke virket avskrekkende på ham», står det i dommen.

31-åringen, som erkjenner straffskyld og som samtykker i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom, har forklart at han er avhengig av overgrepsbilder og at han ikke klarte å holde seg unna det mørke nettet.

Samlet

Retten finner det bevist at den ulovlige nedlastingen startet i november 2007. At det straffbare forholdet strekker seg over mange år er også straffskjerpende.

Påtalemyndigheten mener at det store antallet overgrepsbilder og de straffskjerpende momentene i saken tilsier at 31-åringen må dømmes til to år og seks måneder fengsel.

Retten mener dette er noe strengt.

Ett formildende moment er siktedes uforbeholdne tilståelse. Den lange saksbehandlingstiden mener retten er et annet argument for at lengden på fengselsstraffen må noe ned.

Retten merker seg også at siktede selv har blitt utsatt for overgrep i sin barndom.

31-åringen forklarte at det for hans del ikke var noe seksuelt knyttet til materialet, men at han bare samlet på slike bilder og filmer.

For stigmatiserende

På spørsmål fra aktor, statsadvokat Thale Thomseth, sa siktede at han ikke hadde søkt om hjelp. Han sa videre at han ønsket hjelp, men at han opplever det som veldig stigmatiserende å søke hjelp om denne typen forhold.

LES OGSÅ: Dømt for overgrepsbilder: Angrer på at han ventet med psykologtimer

At 31-åringen ble utsatt for overgrep som barn, er retten ikke i tvil om at har preget siktede og har vært en medvirkende årsak til hans handlinger.

«Siktedes befatning med overgrepsmaterialet startet som følge av at han ble gjort oppmerksom på at det fantes bilder av ham selv på nettet, noe som ble satt i sammenheng med støttekontaktens overgrep», står det i dommen.

I lys av dette kommer retten til at fengselsstraffen kan settes til ett år og åtte måneder.