– Det er feige lag mellom menn og kvinner i kampen om lederposisjoner

– Til og med i Norge, som er et av verdens mest likestilte land, når ikke kvinner helt opp. En overvekt av lederstillingene er besatt av menn – og vi finner nesten kun menn på toppledernivå. Det er urovekkende, for det er ingenting som tyder på at kvinner generelt er mindre kvalifisert enn menn, sier Mari Rege, professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger.

Rege forsker på motivasjon og læring, og er en av dem som skal snakke om hva slags ledere vi ønsker på en arbeidsplass under Kåkånomics.

Hun undrer seg om det faktisk er den lederen vi ønsker oss som får lederjobben.

– Et viktig spørsmål i denne sammenheng er «Hvilke egenskaper er det som gjør at man får en lederjobb? Og er de egenskapene egentlig viktige for å være en god leder?», spør hun.

Fakta: Kåkånomics Arrangementer: Kåkånomics er en økonomifestival i regi av Kåkå kverulantkatedralen. Festivalen består av omtrent 80 arrangement, fordelt på debatter, samtaler, foredrag, intervju, et kritisk fagseminar, hovedkonferanse, konserter, teaterimpro og mye mer. Tema: Årest festival vil blant annet handle om Norges energiframtid, omstilling, ulikhet og uro, fattigdom, kvinner i næringslivet, oljefondet, næringslivsfolk i politikken, økonomi og barneoppdragelse, statlig sløsing, gjeld, tillit, mørke, faithonomics og populisme.

Rege trekker frem forskning i adferdsøkonomi:

– Vi vet at menn er mer villige til å ta risiko, de overvurderer i større grad egne kompetanser og ferdigheter, og de har sterkere konkurranseinstinkt, sammenlignet med kvinner. Alt dette er egenskaper som kommer godt med dersom man skal stille seg til disposisjon eller konkurrere om krevende roller med stort ansvar. Men selv om menn er bedre enn kvinner til å posisjonere seg til lederstillinger, betyr det ikke at de er bedre ledere.

– Det er ofte de som har høy selvtillit og stort konkurranseinstinkt som vinner frem i kampen om lederstillingene, forteller hun.

– Mange liker ikke kvinner med høy selvtillit

I denne kampen om lederposisjonene, er det også feige lag mellom kvinner og menn:

– Det er mange som syns at høy selvtillit kler mannen, men ikke kvinnen. Mange liker faktisk ikke kvinner med høy selvtillit, påpeker Rege.

Derfor er det utfordrende for kvinnen å vite hvordan hun skal gå inn i kampen om posisjonen.

– Hvis kvinner med sterke lederambisjoner bruker samme strategi som mannen - går inn med høy selvtillit - vil de ikke nødvendigvis lykkes. Det appellerer ikke på samme måte, sier hun.

De egenskapene som gjør det enklere å få en lederposisjon, er ikke nødvendigvis de samme egenskapene som gjør deg til en god leder.

Rege påpeker at det er tre ting arbeidstakere trenger for å trives på arbeidsplassen og yte sitt beste.

– Opplevelsen av tilhørighet, anerkjennelse og mening betyr mye for vår motivasjon. Vi trenger gode relasjoner; det å føle at kollegaene våre er glade for å se oss på jobb betyr mye. I tillegg trenger vi å bli sett og anerkjent for arbeidet vi bidrar med. Sist men ikke minst trenger vi å føle at arbeidet vårt har en verdi.

For at lederen skal få til dette er empati en viktig egenskap, og her har kanskje kvinner en fordel.

– Studier viser at kvinner i gjennomsnitt er litt flinkere enn menn til å sette seg inn i hva andre mennesker tenker og føler. Samtidig er det viktig å understreke at variasjonen innenfor kjønn er betydelig større enn variasjonen mellom kjønn. Mange menn er veldig gode på empati, sier Rege, og legger til:

– Dessuten viser forskning at empati er en sosial og emosjonell kompetanse som til en viss grad kan læres.

Jon Ingemundsen

På Oljemuseet på onsdag skal Rege være med og snakke om at verdien av sosial og emosjonell kompetanse stiger, og diskutere hvem som vinner på det.

– Gitt at det sosiale og emosjonelle blir viktigere og viktigere i arbeidslivet, hva skal man gjøre i skolen? Mange land ligger langt foran Norge med å støtte opp om elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse i skolen. I Norge får vi nå inn det tverrfaglige temaet livsmestring i læreplanene, men dette er kun et lite skritt i riktig retning, sier hun og gleder seg til debatt på onsdag.

Stor forskjell i politikken og næringslivet

Lilla Sølhusvik er politisk journalist og programleder i Politisk Kvarter på NRK. Hun har skrevet boken «Fordi det er verdt det» om kvinner i næringslivet, og veien mot toppen.

Under Kåkånomics skal Sølhusvik lede en debatt om hvordan det er å være kvinne på toppen. Med seg får hun to kvinner som har erfaring med nettopp det. En av dem er avtroppende Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø. Etter åtte år som ordfører går hun over i en stilling som ny investeringsdirektør i Ertvaag-selskapet Camar, som forvalter over 1,2 milliarder kroner.

– Jeg gleder meg til å høre om Christine Sagen Helgø ser noen forskjell på å være en kvinnelig leder i politikken kontra i næringslivet, forteller Sølhusvik.

Fra næringslivet kommer også styreleder Sissel Leire i entreprenørselskapet Kruse Smith. Hun er også styreleder i Bygg21, og styremedlem i Cultiva.

Selv ser Sølhusvik at de to sektorene har svært forskjellig kjønnsfordeling.

– I de viktigste departementene har vi jo nå kvinnelige statsråder, mens næringslivet fremdeles har en stor overvekt av mannlige ledere i de største selskapene, sier hun.

– Kvinner er også kunder

Christine Sagen Helgø forteller at hun ser frem til samtalen med Leire og Sølhusvik, og kjenner seg igjen i boka til Sølhusvik.

– Jeg tror nok at det er mer mannsdominert i den bransjen jeg skal inn i nå, enn det er i politikken. Jeg tenker at det blir min oppgave å heie frem flere kvinner inn i lederposisjoner, sier Helgø til Aftenbladet.

Jarle Aasland

I boka har Sølhusvik intervjuet åtte kvinnelige næringslivsledere. Flere av dem skildrer utfordringer med å være eneste kvinne i en ledergruppe eller på store seminarer der det kan være flere hundre menn og under en håndfull kvinner. De skildrer utfordringer med å føle seg alene i jobben, og et savn etter flere kvinner i ledergruppa.

– Likevel oppfordrer de andre kvinner til å prøve seg. Å være på toppen er spennende og utfordrende. Det er viktig at kvinner tar - og får - jobbene som er med på å skape og forme samfunnet. Jeg tror ikke man får flere kvinner inn i ledelsen fordi det er synd i dem, men fordi selskapene selv begynner å innse at det er viktig med mangfold. Kvinner er også kunder, påpeker hun.