I begynnelsen av juli besøkte var næringsminister Iselin Nybø (V) på besøk hos Innovation Dock AS, et privateid selskap som skal bidra til at gründere og vekstselskaper lykkes. Med seg hadde hun 2 millioner kroner i støtte fra regjeringens tiltakspakke. Fra venstre Iselin Nybø, Pia Warland, Nils-Henrik Stokke, Siw Gjedebo og Tore Gjedebo. Foto: Kristian Jacobsen