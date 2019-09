Det går mot maktskifte i Stavanger

– Snakkes, sjef, sier SVs ordførerkandidat Eirik Faret Sakariassen mens han sykler avgårde på sin knallrøde sykkel.

Han refererer til Kari Nessa Nordtun, som natt til tirsdag og tirsdag har ledet forhandlingene mellom partiene som nå kan representere et skifte i Stavanger. Og det er kanskje ikke utenkelig at det er nettopp Nessa Nordtun som blir den nye ordføreren i Stavanger.

Ordførerkandidatene til Ap, SV, MDG, Rødt, Sp og FNB holdt pressekonferanse i Byparken i Stavanger klokken 15.30 tirsdag. De seks partiene undertegnet 15.00 samme dag en avtale, som Aftenbladet har fått tak i.

De er enige om et valgteknisk samarbeid. Nå starter forhandlingene om en politisk plattform. Til slutt skal vervene fordeles, deriblant ordfører- og varaordførervervet.

– Vi er fortsatt i forhandlinger, og vi vil fortsette utover kvelden. Samtalene så langt har vært preget av tillit og godt samarbeidsklima. Jeg er spent på hva de neste dagene vil bringe, sier Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun.

Vil ikke spekulere i posisjoner

– Blir du ordfører?

– Det er for tidlig å si noe om enda. Vi har ikke snakket om det, og kommer til å ta de politiske posisjonene til slutt, sier Nessa Nordtun.

– Jeg stiller samme spørsmål til deg, Frode Myrhol. Blir du varaordfører?

– Vi har ikke diskutert det, men jeg er åpen for det. Tidligere har jeg sagt at det kanskje hadde vært bedre om jeg var leder i for eksempel kommunalstyret for byutvikling, men det å kunne sitte i styringsgruppen for Bymiljøpakken veier tung. Vi er det nest største partiet. Det må vi spille på, sier han.

Felles for fem av de seks partiene er at de i dagens kommunestyre i Stavanger er i opposisjon. Senterpartiet sitter derimot i posisjon, men ifølge ordførerkandidat Dagny Sunnanå Hausken ble de invitert med inn i samtalene.

– De hadde hatt flertall uten oss, men jeg tenker dette er lurt for Senterpartiet. Vi har mye felles politikk, og vi satser på å få til en god plattform, sier Sunnanå Hausken.

Tror på gode løsninger

Det er ifølge Nessa Nordtun liten tvil om at det er ytterpunkter i norsk politikk som vil sitte til bords å forhandle om makten i Stavanger de neste fire årene. Hun mener likevel det vil være bra for byen.

– Det at vi er forskjellige er egentlig litt fint og at vi faktisk ikke er så polarisert. Om vi klarer å finne løsninger sammen er det det beste for byen, sier Nessa Nordtun.

– Er det vanlig å lage en politisk plattform i Stavanger?

– Det har ikke vært det de fire siste årene. Da har det blitt styrt etter et par saker, sier Nessa Nordtun.

Høyre har hatt ordføreren i 24 år. Men i valget mandag mistet Høyre og samarbeidspartiene flertallet.

– Tror velgerne våre vil bli positivt overrasket

De seks partiene vil ha 38 av 67 mandater i det nye kommunestyret, og dermed har de flertall med god margin.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) fikk 9,3 prosent av stemmene i valget mandag og doblet antallet mandater i kommunestyret, fra tre til seks, og fikk med det en drømmeposisjon på vippen mellom blokkene.

Frode Myrhol sier til Aftenbladet at han er fornøyd med sammensetningen, og er sikker på å få gode gjennomslag i gruppen.

– Jeg tror de som har stemt på oss blir positivt overrasket over hva vi kan få i denne gruppen, sier Myrhol.

FNB gjorde som listetopp Frode Myrhol hadde lovet Ap før valget, å snakke med opposisjonen først. Mandag kveld gikk derfor FNB i samtaler med Ap, SV, MDG og Rødt i etasjen over Hekkan Burger i Pedersgata 8. Tonen var god, ifølge Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun, og partiene var enige om å fortsette forhandlingene tirsdag. Tirsdag har også Sp kommet inn i varmen.

Etter 16 år med Leif Johan Sevland og åtte år med Christine Sagen Helgø overtar etter alt å dømme Ap ordførerstolen.

33 år gamle Kari Nessa Nordtun blir da den yngste ordføreren i Stavanger på 127 år, og kanskje den nest yngste i historien, etter Søren Tobias Årstad, som var ordfører på begynnelsen av 1890-tallet.

Tore Nordtun, far til Kari, var ordfører i Stavanger fra 1990 til 1993, da han ble valgt inn på Stortinget. Partikollega Brit Egaas Røen var ordfører en periode i 1993, før Leif Måsvær (KrF) overtok etter avtale og satt fram til Sevland og Høyre fikk vervet i 1995.

