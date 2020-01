Kilder til VG: Terrorsiktet kvinne kommer ikke til Norge torsdag

Den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn som hentes fra Syria av norske myndigheter, ankommer likevel ikke Norge torsdag kveld, ifølge kilder til VG.

NTB

Planene er endret, men det ligger ingen dramatikk bak endringen, opplyser kilder til VG.

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus har bedt om at barna skjermes når de ankommer Norge.

– Vi ber innstendig om at alle aktører respekterer den absolutte skjerming av barna. Det er mor og familiens oppfordring at barnas reise til og møte med Norge skjer mest mulig skånsomt og med verdighet, sier han til VG.

– Vi skal besvare de spørsmål offentligheten har krav på kunnskaper om, men av hensyn til sikkerheten til og behovet for skjerming av barna, mor og andre involverte aktører, fastholder vi at slik redegjørelse først vil bli gitt på varslet pressekonferanse etter at mor og barn er brakt i beskyttede omgivelser på norsk jord, sier han videre.

NTB får opplyst at pressekonferansen vil finne sted på advokatens kontor i Oslo. Tidspunktet er ikke kjent.

