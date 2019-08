E39-tunnel splitter SV, MDG og Venstre: - Det eneste miljøpartiet med næringsvett vil kjempe for Rogfast

– Venstre er det eneste miljøpartiet med næringsvett. Vi vet at næringslivet vårt trenger å få på plass Rogfast, fordi det vil bidra til å binde sammen regionen vår. Rogaland må bli en enda større bidragsyter til nasjonal verdiskapning, og vi må gjøre oss enda mer konkurransedyktige. For å få dette til, trenger vi Rogfast snarest mulig, uttaler Kjartan Alexander Lunde, listetopp for Rogaland Venstre.

Han viser til at den undersjøiske tunnelen har vært etterlengtet siden 1980-tallet, og kjøper ikke argumentet til SV og MDG om at elferjer er en bedre løsning. Venstre-politikereren viser til at Rogfast er et av Norges mest lønnsomme utbyggingsprosjekter, med stor samfunnsøkonomisk nytte.

– Det grønne næringslivet som skaper jobber i framtida, kommer til å ha nullutslippskjøretøy, men trenger en skikkelig transportløsning som er åpen hele døgnet, uten kø eller ventetid. Det er viktig å prøve å kutte kostnadene på prosjektet, men Rogfast må bygges, argumenterer Kjartan Alexander Lunde.

Lars Idar Waage

Milliardsprekk

Kvitsøy-kontrakten ble på forhånd verdsatt til mellom 3 milliarder og 3,5 milliarder kroner, mens det reelle tilbudet fra Implenia/Stangeland Maskin er på rundt 4,5 milliarder. Statens vegvesen vurderer om tilbudet skal aksepteres eller om kontrakten skal lyses ut på nytt. Tidligere ble det sagt at beslutningen skulle tas denne uka, men ifølge NRK Rogaland skal vegvesenet regne gjennom hele prosjektet på nytt og konkludere i midten av september.

– Vi skal gjennomføre et nytt kostnadsoverslag. Det vil bli laget med bakgrunn i de nye prisene i Kvitsøy-kontrakten, som utgjør om lag en tredjedel av tunnelen. Vi må regne på hva tilbudet betyr for Rogfast, og snu hver stein for å kutte kostnader, sier Rogfast-sjef Tor Geir Espedal.

Pål Christensen

– Mer vei fører til mer trafikk

Listetopp for Rogaland SV, Heidi Bjerga, ser tre grunner til å erstatte tunnel med effektive nullutslippsferjer, og det er klima, kostnad og sikkerhet.

– Jeg er skuffet over Venstre, som jeg trodde var et miljøparti. Alle vet at mer vei fører til mer trafikk, og det er stor miljøbelastning med både elbiler og andre biler når dekkene slites og mikroplasten spres i naturen. Målet er å redusere bilbruken i framtiden, ikke bidra til vekst. I tillegg må vi redusere nedbyggingen av naturen. FN er svært bekymret for ødeleggelsene av vårt biologiske mangfold. Vi i SV deler den bekymringen, og vil derfor gjøre hva vi kan for å stoppe nye, unødvendige, gigantiske veiprosjekt, kommenterer Bjerga.

Jarle Aasland

Kan ikke fortsette som før

Erlend Kristensen står på tredjeplass på listen til Rogaland MDG. Han mener Statens vegvesen ikke bare må regne på Rogfast, men også nullutslippsferjer. Ut fra egne regnestykker mener Kristensen at det er vesentlig dyrere med tunnel. Kostnadssprekken endrer de samfunnsøkonomiske regnestykkene i negativ retning. Og trafikkveksten har vært mindre enn ventet.

– Det er typisk med store utbyggingsprosjekter at de koster minst mulig når de utredes. Og når man først har begynt å bygge, renner milliardene ut, og da er det for seint å stoppe. Nok er nok. Dette ender til slutt som bompenger. Nå som det erklæres klimakrise i det ene landet etter andre, kan vi ikke fortsette som før. Det er et vanvittig stort klimaavtrykk på Rogfast, og vi kan ikke bygge veier når målet er nullvekst i trafikken, sier han.

Kristensen er ikke enig med Venstre.

– Vi er norgesmestere i næringsvirksomhet i vår region. Og vi kan også være det i fremtiden, selv om vi velger elektriske ferjer. Men blir Rogfast bygget, så må vi selvsagt sørge for at trafikken på den er nullutslippskjøretøy. Der er vi selvsagt helt enige med Venstre, kommenterer han.