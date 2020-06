Når menn trenger å snakke med menn: – Vi har en del følelser som vi ikke ønsker å brette ut overfor en kvinne

I mange år har ønsket om en mannlig sexolog vært stort for prostatakreftpasienter. Nå er ønsket oppfylt. – For en del er det så befriende å snakke om utfordringene sine at de nesten ikke vil gå igjen, sier sexolog Andreas Håheim.