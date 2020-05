Burger King ble stengt – overholdt ikke avstandsreglene

På dagtid lørdag fikk Burger King på torget i Stavanger beskjed om å overholde smittevernreglene, etter rapporter om at avstandsreglene ikke ble holdt i restauranten fredag kveld. Lørdag kveld gjentok historien seg.

Burger King i Stavanger sentrum ble stengt av kommunen og politiet like etter midnatt lørdag kveld. Søndag er stedet åpent igjen. Foto: Pål Christensen

Derfor ble Burger King stengt av Stavanger kommune og politiet like etter midnatt natt til søndag.

Dette skal være første gang et serveringssted blir vedtatt stengt som følge av at smittevernreglene etter korona-utbruddet ikke er overholdt.

– Vi avventer rapport fra skjenkekontrollen for alle detaljer, men stedet ble besluttet stengt lørdag kveld etter avgjørelse fra smittevern, miljørettet helsevern og politiet. Bakgrunnen var at det ikke var mulig å overholde retningslinjene for avstand, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Berekvam i Stavanger kommune til Aftenbladet.

Han opplyser at det var kontakt mellom miljørettet helsevern og Burger King på dagtid lørdag, på bakgrunn av rapporter om liknende forhold fredag kveld.

– Det var kontakt med restauranten på dagtid lørdag, der de ble bedt om å overholde smittevernreglene, sier Berekvam.

Kontrollører ute hver helg

– Alle serveringssteder har fått skriftlig beskjed fra kommunen tidligere om hvordan de skal forholde seg. Vi har hatt kontrollører ute hver helg siden restriksjonene ble innført, for å følge med på at tiltakene blir overholdt. Blant annet skal det være mulig å holde én meters avstand, sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Runar Johannessen er smittevernoverlege i Stavanger kommune. Foto: Jon Ingemundsen

Han viser til den såkalte covid-19-forskriften, som ble innført i mars. I paragraf 14a heter det:

«Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Servering av mat skal ikke skje som buffet.»

Mener dørvakter er nødvendig

– Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å se alvoret, når vi er i en situasjon med få smittede. Samtidig er det slik at reglene gjelder, og det er et poeng at de er der, sier Johannessen.

– Hva tenker du om at Burger King først får beskjed om å sørge for at smittevernreglene overholdes, og så må stenges samme kveld?

– Det er jo et spørsmål om de har tatt for lett på det eller om de har hatt tiltak. Jeg vil tro det er nødvendig med vakter i dørene for å kunne drive forsvarlig på kveldstid i helgene, men det er serveringsstedene selv som er ansvarlige for at tiltakene er tilstrekkelige, sier smittevernoverlegen til Aftenbladet.

Johannessen opplyser at Burger King vil få kommunens hastevedtak om stenging skriftlig mandag.

Han sier samtidig at han ikke har noe problem med det, dersom Burger King holder åpent på dagtid søndag – noe restauranten også gjør.

