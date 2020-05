Burger King stengt – overholdt ikke avstandsreglene

På dagtid lørdag fikk Burger King på torget i Stavanger beskjed om å overholde smittevernreglene, etter rapporter om at avstandsreglene ikke ble holdt i restauranten fredag kveld. Lørdag kveld gjentok historien seg.

Burger King i Stavanger sentrum ble stengt av kommunen og politiet like etter midnatt lørdag kveld. Foto: Jarle Aasland

Derfor ble Burger King stengt av Stavanger kommune og politiet like etter midnatt natt til søndag.

– Vi avventer rapport fra skjenkekontrollen for alle detaljer, men stedet ble besluttet stengt lørdag kveld etter avgjørelse fra smittevern, miljørettet helsevern og politiet. Bakgrunnen var at det ikke var mulig å overholde retningslinjene for avstand, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Berekvam i Stavanger kommune til Aftenbladet.

Han opplyser at det var kontakt mellom miljørettet helsevern og Burger King på dagtid lørdag, på bakgrunn av rapporter om liknende forhold fredag kveld.

– Det var kontakt med restauranten på dagtid lørdag, der de ble bedt om å overholde smittevernreglene, sier Berekvam.

