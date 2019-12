Så kom julefreden og julestemningen

Store og små kirkegjengere fikk den starten på julen de ønsket seg på den vakre og høytidelige julegudstjenesten i Stavanger domkirke julaften.

Håkon Julseth Barfod (2) strekker litt på bena før julegudstjenesten starter. Foto: Fredrik Refvem

Elisabeth Bie Journalist

Stavanger domkirkes køordner begynte å fylles godt opp allerede en time før den første av de to julaftengudstjenestene, som er blitt en tradisjon for å gi rom til alle som vil. Kanskje kunne de som ventet tålmodig utenfor svakt høre gruppen fra Domkirkens pikekor øve på «Mitt hjerte alltid vanker» før dørene ble åpnet.

Men så strømmet folket inn: Julehøytidelige og forventningsfulle. Klare for både julestemning, julebudskap og julefred. Snart var hvert stolsete i kirkerommet besatt.

Lys juleettermiddag

En av årets aller mørkeste dager var i år velsignet med klart og kaldt ettermiddagsvær. Dagslyset strålte seg inn gjennom domkirkens blyglassvinduer, og minnet oss på at det verken var julekveld eller julenatt riktig ennå.

Men julestemningen var likevel ikke til å unngå i den fullsatte kirken.

I bunad og dress. Dongeri og boblejakker og julegensere. Med nisseluer og headset. I joggesko og lakksko. Smil og hei og god jul til høyre og venstre. Diskré utveksling av julegaver. Mobilkameraer foreviger juletreet, lysene, prekestolen, de juleglade fjesene.

Tradisjonelt ringes julen inn klokka 17 på julaften. Men nå klinger det i klokkene, og denne julen ringes inn for disse kirkegjengerne. Stemmesummingen stilner. Organist Ivan Sarajishvili setter i gang preludiet. Alle reiser seg. Pikekoret, kledd i bunader og røde kapper, står allerede på plassene sine.

Om barneglede og åpenhet

Julesalmer, korsang og juleevangeliet og bønn følger. Sokneprest Øivind Holtedahl entrer prekestolen. Taler om hvordan barn lyser opp voksne ansikter på vakkert og fascinerende vis: på sykehjem, hos foreldre og besteforeldre. Akkurat slik barnet vi feirer i julen lyste opp verden da han ble født. Det hjelpeløse, avhengige nye livet som tørster etter omsorg og nærhet. Han preker om verdien av å være åpen, og oppfordrer særlig de voksne om å være mer åpne med hvordan de har det, for å skape tillit, trygghet og glede.

Mer bønn, flere julesalmer. Pikekoret og menigheten får «Deilig er jorden» til å løfte seg til det høye taket.

Når denne julen er over, må kirkegjengerne vente helt til julen 2023 før de kan nyte julegudstjenestene i Stavanger domkirke igjen. I mai neste år stenger nemlig kirken for omfattende oppussingsarbeid. Trøsten er at da vil kirkerommet være varmere – fordi det skal legges vannbåren varme i gulvet.

God jul!

– Juletreet er i hvert fall høyere enn vårt, forteller Bo-Alexander Skeiseid Dodsworth (6). Han og Molly Skeiseid Klefstad, (5) studerer julepynten. Foto: Fredrik Refvem

Med fin, rocka julegenser på julegudstjeneste. Foto: Fredrik Refvem

Foto: Fredrik Refvem

Morfar Roald Omdal sammen med barnebarnet Trygve Omdal Gidske (2). – Vi gikk helt fram for at Trygve skulle se bedre. Viktig med gode tradisjoner, sa Omdal. Foto: Fredrik Refvem

Tante Cecilie Bjelke og mormor Anett Bjelke har kommet fra Asker for å feire jul. Mens moren er hjemme og lager middag, har de med Andreas Bjelke-Andersen (3) på hans første gudstjeneste. Foto: Fredrik Refvem

Stavanger domkirke var fylt til randen under den første av to gudstjenester julaften. Foto: Fredrik Refvem

Flora Torsteinbø (5) koser seg med slikkepinne under juleprekenen. Foto: Fredrik Refvem

Familien Espedal er bosatt i Oslo men feirer julen i far Eriks hjemby. Fra venstre: Isabel (7), mor Margrethe, Selma (3) og far Erik. Foto: Fredrik Refvem

Gruppen av Domkirkens pikekor. Foto: Fredrik Refvem

Sokneprest Øivind Holtedahl på prekestolen under den første av to julegudstjenester på julaften. Foto: Fredrik Refvem

