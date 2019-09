Pride-paraden i full sving i Stavanger

– Det er enormt kjekt å se så mange folk i gatene og at byen støtter opp om dette arrangementet. Første gangen vi gikk var vi noen få hundre som måtte opp på fortauet og vente på grønn mann i Kongsgata. Slik er det ikke lenger. Nå er Pride blitt veldig synlig, og slik skal det være, sier Helgø til Aftenbladet.

Hun har for anledningen pyntet seg med blomsterkrans i håret og har med seg et digert regnbueflagg.

– Fortsatt diskriminering

Med henne går partifelle og helseminister Bent Høie og hans mann, Dag Terje Klarp Solvang.

– Det er fortsatt mange i den skeive verden som blir diskriminert og hetsa. Ikke minst gjelder dette transpersoner. Selv om vi er kommet langt her i Norge, er det viktig å vise at vi støtter alle de som ennå har det vanskelig. Pride er like viktig som før, sier Høie.

En lett stresset leder for Fri Rogaland (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Hanne Nilsen, hadde sin fulle hyre med å få alle på rett plass før toget startet.

– Jeg skal gå med SV. Hvor er de?, var ett av spørsmålene hun fikk.

– De må være bak der ett eller annet sted, svarer Nilsen, og veiver med hånda oppover mot Domkirkeplassen.

– Jo, det er litt stress. Men det er masse folk og det er fint vær. Dette blir en bra dag, sier hun og haster videre for å finne noen som kan bære fanen for Fri Rogaland.

Mange for Pride

Antall personer i toget er talt i Vågen like etter start.

Mange skoler og mange idrettslag hadde folk i toget. Det samme hadde politiet og forsvaret. Også mange av de politiske partiene stilte sterkt i paraden. kanskje ikke så rart to dager før kommune- og fylkestingsvalget.