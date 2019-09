Kunnskapssenter for utdanning flytter til UiS

Kunnskapsdepartementet bestemte i 2018 at Kunnskapssenter for utdanning skulle flyttes til en ny vertsinstitusjon utenfor Oslo. Etter en søknadsprosess ble Universitetet i Stavanger valgt som vertsinstitusjon for senteret. Kunnskapssenteret skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om hele utdanningssektoren.

Audun Braastad / NTB scanpix

– UiS har et sterkt miljø for utdanningsforskning fra før, og høye ambisjoner for Kunnskapssenteret. Det legger forholdene godt til rette for videre utvikling av senteret, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Professor Elaine Munthe er tilsatt som direktør og skal lede Kunnskapssenter for utdanning fra etableringen ved UiS.

Alise Lea Tiller

Selv om sentrale elementer ved senteret skal bestå, er det rom for videreutvikling av virksomheten de neste fem årene. UiS har ambisjoner om at Kunnskapssenteret skal bidra til å øke kvaliteten i hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning. Senteret skal også opprette og drifte et Nordisk tidsskrift for kunnskapsoversikter, som er digitalt og åpent tilgjengelig.