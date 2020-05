Rekordresultat for Stangeland

Med en omsetning på over 1,7 milliarder kroner ble 2019 et rekordår for Stangeland.

Fra venstre konsernsjef i Stangeland Gruppen Olav Stangeland, daglig leder Stangeland Maskin Tommy Stangeland, finansdirektør Egil Bue og finanssjef Jan Klingsheim, begge Stangeland Gruppen. Foto: Stangeland

Stangeland Maskin hadde i 2019 en omsetning på noe i overkant av 1,7 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 102 millioner kroner. Det skriver konsernet i en pressemelding onsdag.

Konsernet Stangeland Gruppen, som blant annet omfatter

entreprenørvirksomhet, kran, miljø og gjenvinning, eiendom og finans, hadde i tilsvarende periode en omsetning på nær 2,5 milliarder kroner og et resultat før skatt på 199 millioner kroner. Inkludert Stangeland-familiens private interesser er det samlede resultatet for året vel 330 millioner kroner før

skatt.

– Et meget godt år, sier konsernsjef Olav Stangeland. Han trekker fram fokus på langsiktighet i all virksomhet konsernet engasjerer seg i, og mener soliditeten som er bygget opp gjennom mange år blant annet skyldes satsing på bransjer de har kunnskap om og erfaring med.

53 millioner i skatt

Stangeland Gruppen, som til sammen har 960 ansatte og interesser i nærmere 80 selskaper, passerte i fjor 1 milliard kroner i bokført egenkapital. Solide resultater gir også fellesskapet store verdier. Konsernets betalbare skatt for 2019 er nærmere 53 millioner kroner.

– Samlet sett ble dette et rekordår for oss. Vi er godt fornøyde med omsetning og resultat i driftsselskapene, ikke minst tatt i betraktning et litt tungt marked med noe overkapasitet, sier finansdirektør Egil Bue i pressemeldingen.

Konsernet leverte også gode resultater innen finans og eiendom i 2019.

– Forberedt på usikkerhet

Daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin sier at målet for inneværende år er full sysselsetting, og kontroll over kostnadene.

– På samme tid er vi forberedt på usikkerhet i forbindelse med pandemien, samt store prosjekter som fortsatt står på vent. I en slik situasjon er det ekstra viktig å ha en solid ryggrad. Uansett marked ønsker vi å være den foretrukne arbeidsgiver og samarbeidspartner, sier Stangeland.

I 2019 investerte konsernet for 200 millioner kroner i nytt utstyr, for øvrig et tilsvarende beløp som året før.