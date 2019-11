– Nav-ledere vitser om trygdemottakere

Jo Jenseg, LO-leder i Stavanger og Nav-ansatt gjennom 30 år, mener at ledelsens holdninger til trygdemottakere som mulige unnasluntrere har lagt grunnlaget for Nav-skandalen. HR-direktør Gunhild Løkkevol avviser at det er en ukultur i ledelsen.