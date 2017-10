Helgeværet: - Rogaland slipper billig

– Det som er igjen av orkanen «Nate», etter hvert nedgradert til tropisk storm, er på vei i vår retning, ja. Den treffer kysten, og også Rogaland, fredag ettermiddag. Det kan bli et par timer med mye regn og vind, men «Nate» blåser fort videre. Og på grunn av et høyttrykk som ligger lenger sør i Europa, vil «Nate» skyves lenger nordover. For en gang skyld er Rogaland værvinneren denne helgen. Hordaland og fylkene lenger nord får det mye verrre med «Nate», sier vakthavende meteorolig Geir Ottar Fagerlid hos værvarslingen for Vestlandet hos Meteorologisk Institutt (MI) i Bergen.

For i tillegg til regn og vind, bringer den tropiske stormen «Nate» med seg varm luft.

– Dermed blir det milde og gode temperaturer i Rogaland i helgen, opp mot 15 grader. Værtypen blir nok overskyet, men etter fredagen blir det lite nedbør, kanskje bare noen små, spredte byger, sier Fagerlid.