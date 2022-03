Rapport: Disse ti byggene er best egnet for solceller på taket

Stavanger idrettshall er ett av byggene som er egnet for solceller. Bildet er tatt for ti år siden av Tonje Nøstvold, t.v., og Camilla Herrem i forbindelse med landslagsturnering i Rogaland.

Rundt 90 tak på blant annet idretsshaller, skoler og sykehjem i Stavanger er godt egnet for solceller, ifølge ny rapport. Her er de ti som er aller best.

Publisert: Publisert: Nå nettopp