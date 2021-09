Mette lever med «selvmordssmerter». Nå frykter hun at hjelpen kan forsvinne

En skitur for tjue år siden endret livet til Mette Lund Larsen. I femten år har hun fått medisiner intravenøst, men i fjor ble tilbudet redusert til hver tredje måned. Nå frykter Larsen og overleger for fremtiden til behandlingstilbudet.

– Vi ser helt vanlige ut, gjør helt vanlige ting, men lever ikke vanlige liv. Smerteklinikken er vår nøkkel. At tilbudet slik det er i dag kan forsvinne, er en usikkerhet som gjør meg fryktelig redd, sier Mette Lund Larsen fra Talgje.

Hun er avhengig av intravenøs smertelindring. Denne får hun ved Smerteklinikken til Stavanger universitetssjukehus.

Larsen beskriver det som en nøye tilpasset cocktail. Den gjør at hun kan gjøre hverdagslige ting. Som å gå på butikken. Eller kjøre til hytta.

Hun er helt avhengig av at dosen kommer hver fjerde uke.

Da begynner smertene å øke. Dagligdagse oppgaver blir vanskeligere å utføre.

Så får hun vesken som gjør at hun fungerer de neste tre ukene.

I 15 år har hun reist inn til Smerteklinikken én gang i måneden.

– Det har vært min redning, sier Larsen.

Redningen har kommet sjeldnere det siste året.

– Det har vært fullstendig krise.

Siden 1986 har overlege Per Egil Haavik jobbet med smertemedisin. I mange år ledet han Smerteklinikken på SUS. Nå er han på vei ut i pensjonisttilværelsen, men han er ikke ferdig med å kjempe for klinikken. Han frykter et redusert tilbud i årene fremover.