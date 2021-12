Innbyggerne i Sirdal får 3000 kroner hver til å dekke strømregningen

Sirdal-ordfører Jonny Liland vil gi innbyggerne en mer bekymringsløs juletid.

I Sirdal er det sikret flertall for et forslag som innebærer at det settes av 3000 kroner til hver innbygger som er folkeregistrert i Sirdal per. 3. desember.

