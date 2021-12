Kan forsinke åpningen av nye SUS: Frykter statlige millioner til ny kollektivtrasé kommer for seint

Byggingen av nye SUS på Ullandhaug er i full gang. Flere av medlemmene i styringsgruppen for Bymiljøpakken sier statlige midler til kollektivtraseen fra Jåttåvågen til Ullandhaug må på plass før anbudsutlysningen.

Statsbudsjettet for neste år inneholder ikke penger til ny kollektivtrasé fra Jåttåvågen til Ullandhaug. Prosjektet er i hovedsak budsjettert med statlige midler. Fylkesordfører Marianne Chesak frykter at pengene kommer for seint.

