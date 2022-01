Tatoveringsbransjen må kaste blekk – får ikke unntak fra nye EU-regler

Tatovører får ikke lov til å bruke opp blekk som er blitt forbudt med ferske EU-regler. Miljøminister Espen Barth Eide (Ap) vil ikke gi noe unntak.

Tatoveringsbransjen får ikke unntak fra EU-reglene.

Noen av fargepigmentene som har vært vanlig å bruke i tatoveringer og permanent sminke, kan ikke lenger brukes, etter at de nye reglene trådte i kraft tirsdag. Hensikten er å beskytte forbrukerne mot skadelige stoffer som kan gi allergier, infeksjoner, eller i verste fall kreft eller skade arvestoffet.

De tatovørene som har forbudte fargestoffer på lager, må kaste dem. Det fikk Frps Tor André Johnsen til å reagere. Stortingsrepresentanten spurte klima- og miljøministeren om han kan gi dispensasjon.

Ufullførte tatoveringer

– Næringen har søkt Miljødirektoratet om dispensasjon til å kunne bruke opp dagens lager. Dette er viktig for å unngå å måtte kaste varelager, men også for at dagens kunder kan få fullført allerede påbegynte tatoveringer, skriver han.

Han frykter næringen vil miste kunder og omsetning, og mener det bør holde at kundene får informasjon om at stoffene kan være skadelige.

– Kan ikke gi unntak

Men Barth Eide viser til at det nå blir felles regler i hele EU/EØS-området og at dette har vært kjent for bransjen i flere år.

– Det skal sørge for samme beskyttelse av alle innbyggerne og kan derfor ikke endres på nasjonalt nivå. Det er bakgrunnen for at Miljødirektoratet ikke kan gi unntak for å bruke eksisterende farger som ikke er i tråd med regelverket, skriver han i sitt svar.

EU har utsatt forbudet mot noen grønn- og blåfarger til 2023, for å gi bransjen mulighet til å komme opp med alternativer.

Til sammen er 4.000 stoffer omfattet av de nye reglene. Et mindretall av dem er til nå funnet i tatoveringsblekk, og de fleste stoffene er inkludert for å unngå at de blir brukt som erstatning for andre stoffer i fremtiden, påpeker miljøministeren.