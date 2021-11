Utenfor Northvolt sin gigantiske batterifabrikk som er under bygging i Skellefteå i Sverige. Fra venstre: Bengt Ivansson (tidligere næringslivssjef i Skellefteå kommune), Birger Haraldseid (New Kaupang), Åge Hodnefjell (styreleder Kalberg Holding), Tommy Bjellås (Eigersund Næring og Havn) Idar Sønstabø (Dalane Energi), Seved Lycksell (Skellefteå Kraft), Terje Jørgensen jr. (Egersund Næringspark), Ketil Barkved (New Kaupang), Frank Skjæveland (Kalberg Holding), Christine Haver (Rogaland fylkeskommune), Anne-Kristin Gangenes (Time kommune), Torgeir Ravndal (Sandnes tomteselskap), Nina Othilie Høiland (Sandnes kommune), Ole Bjørn Maråk (Time kommune), Laila Haugland (Sandnes tomteselskap), Tore Svanes (New Kaupang), Pål Undheim (Weatherlands), Ola Saua Førland (fylkeskommunen), Rune Jonassen (Vial).