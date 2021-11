Black Friday: Disse reportasjene kan du lese gratis i dag

Black Friday: Vi åpner opp et utvalg reportasjer som du kan lese gratis fredag 26. november. Her får du oversikten over hva du kan lese gratis.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag 26. november - på det som av handelsstanden omtales som Black Friday - åpner vi opp et knippe reportasjer for alle - uavhengig av om de har abonnement eller ei. I motsetning til de fleste andre steder med Black Friday-kampanjer, slipper du her å trekke bank- eller kredittkortet for å få tilgang til innholdet: Reportasjene nedenfor er gratis for alle, hele fredag 26. november.

– Hvorfor åpner Aftenbladet opp disse reportasjene i dag?

– Vi ønsker å vise nye lesere noen av våre beste reportasjer. Vi har derfor plukket ut en håndfull tidløse saker, både dramatiske beretninger og slike som kan virke hverdagslige, men likevel berører oss, sier konstituert sjefredaktør Tarald Aano.

Tilbudet er åpent fredag 26. november.

1 Roar var på vei hjem - plutselig sto han alene med en livløs person i hendene Roar Roda var ikke først til ulykkesstedet, men var den som gikk fram og satte i gang med livreddende arbeid. Luften er iskald, asfalten blank. Roar Roda er nummer to i bilkøen. 23-åringen har vært i Kristiansand på glattkjøringskurs for lastebil. Om en halvtimes tid er han hjemme på Finnøy. Roda gleder seg. Fredag kveld. Helg. Fri. I leiligheten venter hunden Aila – golden retrieveren som er så glad i kos. To tanker: Hvorfor står vi stille. Veien er jo rett og fartsgrensen 70? Og hvorfor kommer ingen biler imot? Han nøler et øyeblikk, så forstår han hva som har skjedd. Føreren i bilen foran går ut, Roda følger etter. Valget han tar, vil følge ham resten av livet. Mennesket på asfalten ligger helt stille med ryggen til. Roda ringer medisinsk nødnummer 113, går fram, velter personen over og sjekker pusten. LES HELE REPORTASJEN GRATIS

2 Hver dag i 17 år har kiosken vært hennes liv. Nå vet ikke Guo hva som skjer For 17 år siden kjøpte Hui Fen Guo Nytorget burger i Stavanger. Og siden har hun vært der sju dager i uken fra to om ettermiddagen til ti om kvelden. Hun er dronningen av Nytorget. Men en dag er hun borte. Det urbane torget har ikke plass til henne. Mosedotter klamrer seg egenrådig fast til slitt takpapp. Tre nakne flaggstenger peker taust mot himmelen. Takrennene er i ferd med å gi opp. Den kjemper en tapper og stille kamp nå, kiosken på Nytorget. En kamp den umulig kan vinne. – Men det går fint. Det går fint. LES HELE REPORTASJEN: Guos lille røde

3 PODKAST: Hør «Jenta som kom til feil foreldre» Inger-Tone får et hjem andre misunner henne. Når kvelden kommer, lengter hun likevel tilbake til sovesalen på barnehjemmet. I det store soverommet på Varhaug er hun ikke trygg. Hør podkasten «Jenta som kom til feil foreldre» i avspilleren nedenfor. Dette er første reportasje i podkastserien Preg fra Aftenbladet. Kapittel 1: Nye foreldre Kapittel 2: Varhaug Kapittel 3: Alarmen går Kapittel 4: Prinsessa Kapittel 5: Stallen Kapittel 6: Arven Kapittel 7: Inger-Tone i dag

4 Lene (17) var loggført med 217 politioppdrag. Og ble venn med politibetjent Espen V. – Han har vist så mye medfølelse og prøvd å hjelpe meg på alle mulige måter. Jeg har ikke opplevd så mye av det fra voksne tidligere, sier Lene. «Kan du forsøke å ta en prat med henne?» Politiførstebetjent Espen V. noterte navnet. Lene Isaksen, 16 år. Bosatt på en barnevernsinstitusjon. Flyttet fra institusjon til institusjon i nesten tre år. Stadige politiutrykninger. Espen hadde jobbet i politidistriktets forebyggende tjeneste i flere år. De to siste som leder. Han hadde møtt mange såkalt ungdomskriminelle. Lene var ikke én av dem. I politiets elektroniske journal over oppdragene på Lene gikk de samme kodene igjen: Selvskading. Suicidal. Psykiatri. Savnet fra institusjon. Han hadde kommet i dialog med henne. Men det ble bare verre. Blålys hver uke. LES HELE REPORTASJEN

5 I over 30 år har han kun jobbet natt: Hva ville Shellen vært uten Egil? Og hva ville Egil vært uten Shellen? – Jeg vet ikke hva annet arbeid jeg kunne hatt. Livet på bensinstasjon er perfekt for meg, sier Egil Tveit. Han jobber når vi sover og sover når vi jobber. Ingen har flere netter på bensinstasjon enn Egil Tveit. I drøyt 30 år har han vært der. Annenhver uke rusler han inn litt før klokken elleve på kvelden, bytter ut skjorte med rød jakke og fleecevest, tapper en kopp svart kaffi og lar blikket vandre gjennom butikken. Er gulvmattene rene? Bugner disken av fristende matvarer? Nok pølser til nattsultne ravner? Egil Tveit kan dette livet. For ifølge bombesikre kilder – altså drosjesjåførene – er han den i regionen med desidert lengst fartstid som nattevakt på bensinstasjon. Siden 1. august 1988 har han aldri jobbet en eneste time dagtid. LES HELE REPORTASJEN