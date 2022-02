Per Anders Røsjorde, som er lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Sør-Vest politidistrikt, reagerer kraftig på at politietaten, for andre år på rad, har et underforbruk på 1 milliard eller mer. – Det blir for enkelt å skylde på pandemien. Dette skyldes rot i økonomistyringen, sier lokallagslederen.