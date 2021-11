Madla og Kvernevik slår ring om Tingbøskogen

Et enstemmig Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg ber om at det ikke gis konsesjon for Statnetts nye gigant-trafo på Krossberg ved Stokkavatnet.

Tingbøskogen oppe på høyden på Krossberg blir utradert hvis Statnetts foreslåtte trafostasjon blir realisert. Hålandsvatnet til venstre og Store Stokkavatn i bakgrunnen.

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Møtet ble innledet med en presentasjon fra NVE, Statnett og Lyse, uten at det gjorde lokale politikere mildere stemt til tiltaket.

– Rasering

– Vi legger mest vekt på raseringen av Tingbøskogen, naturmangfoldet, turveiene i området og hensynet til barn og unge. I tillegg kommer jo at det foreslåtte anlegget blir en mastodont høyt i landskapet, og vil være synlig langt utenfor kommunegrensene, sier leder Lars Peter Endresen (FNB).

Les også Ny gigant-trafo tar skogen på Sunde

Les også Nå står slaget om Tingbøskogen på Krossberg

Les også Derfor valgte vi Tingbøskogen til ny transformatorstasjon

– I tillegg frykter vi ytterligere luftspenn over kommunedelen. Vårt syn er at strømledningene i størst mulig grad må i kabel, både de nye og gjerne også flere av de som går i luftspenn i dag, legger han til.

Ekstraordinært

Kommunedelsutvalget kalte inn til ekstraordinært møte for å behandle trafosaken. Saken går nå videre til utvalg for by- og samfunnsutvikling og formannskapet før Stavanger kommune sender inn sitt endelige høringssvar.

Det er NVE som behandler søknaden fra Statnett. Olje- og energidepartementet er klageinstans. Kommunen er bare en høringsinstans blant flere når det gjelder infrastruktur tilknyttet strømforsyningen.

Fylkeskommunen er en annen høringsinstans, blant annet når det gjelder arkeologiske forhold. De er ikke fornøyd med den jobben Statnett har gjort i forbindelse med konsesjonssøknaden.

Innsigelse

«Tiltaksområdene er vurdert til å ha et stort potensial for funn av automatisk fredede kulturminner. I tillegg finnes det et røysfelt id. 72304 med uavklart verneverdi delvis innenfor tiltaksområdene, som kan være et gravfelt fra førreformatorisk tid.

Verneverdien må avklares gjennom en arkeologisk undersøkelse. Fylkesrådmannen fremmer administrativ innsigelse til konsesjonssøknaden, som en følge av at undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven ikke er oppfylt», heter det i høringsuttalelsen fra Rogaland fylkeskommune.