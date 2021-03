Smitte ved flere barnehager og skoler i Stavanger

Mandag morgen meldes det om smitte ved Nylund skole. Søndag ble det påvist koronasmitte i Bråde barnehage, Varden barnehage og hos en elev ved 5. trinn på Vardenes skole.

Én elev ved Nylund skole har testet positivt for covid-19. Foto: Marie von Krogh

En elev ved 7. trinn på Nylund skole har testet positivt for covid-19. 19 elever og to voksne er i karantene, melder Stavanger kommune mandag morgen.

– Alle aktuelle nærkontakter har fått beskjed. Det anbefales i tillegg at husstandsmedlemmene til nærkontaktene går i ventekarantene i 1-2 døgn, til nærkontakten har testet negativt, sier avdelingsleder ved Nylund skole, Øivind Linnsund.

Søndag kveld meldte Stavanger kommune også at et barn i Bråde barnehage og en elev ved 5. trinn på Vardenes skole har testet positivt for koronaviruset.

I helgen har det også blitt meldt om flere smittetilfeller i Varden barnehage.

Bråde barnehage

24 barn og fem ansatte ved en avdeling i Bråde barnehage er i karantene, etter at et barn testet positivt for covid-19.

– Alle berørte har vært i ventekarantene siden fredag, og et barn fikk påvist smitte søndag. Alle er informerte om situasjonen, sier virksomhetsleder, Tron Kjetel Kjørmo, i en pressemelding.

Varden barnehage

I alt har to ansatte i barnehagen testet positivt. Den første 19. mars. 36 barn og 14 ansatte, ved to avdelinger, er i karantene.

De siste ukene har det britiske mutasjonsviruset fått feste i regionen. Smittevernavdelingen i kommunen understreker hvor viktig det er at nærkontakter overholder karantenen. De ber også resten av husstanden til de som er i karantene, om å holde seg hjemme i ventekarantene til nærkontaktene har testet negativt.

– Alle foresatte og ansatte er informert. Ved mistanke om mutert virusutbrudd, gjøres det noen ekstra tiltak for å sikre god kontroll og forebygge smittespredning, sier virksomhetsleder, June Torgersen.

Vardenes skole

En elev ved 5. trinn har testet positivt for covid-19. Hele trinnet, 46 elever og seks ansatte, er i karantene.

– Alle foresatte og ansatte er informerte via sms-varsel og har fått informasjon på e-post. I tillegg anbefales det at familiemedlemmene til de som er i karantene går i ventekarantene frem til nærkontakten får negativt prøvesvar, sier rektor ved Vardenes skole, Kirsti Birkevold.

Andre barnehager forrige uke:

Bekketunet barnehage: Mandag ble det påvist smitte hos ytterligere en ansatt i Bekketunet barnehage. Dermed er 28 smittet i forbindelse med barnehagen. 16 barn og 12 voksne.

Andre skoler forrige uke:

Tastarustå skole: Totalt fem elever og én lærer testet positivt for korona i løpet av forrige helg.

Gautesete skole: En elev på 10. trinn ved Gautesete skole testet positivt for mutert koronavirus torsdag.

Godeset skole: Elever på Godeset skole er i karantene etter at en fjerdeklassing har fått påvist covid-19. Tilsammen er 21 elever og fem voksne tilknyttet klassen i karantene til og med 25. mars.

Teinå skole: En elev i 1. trinn fikk påvist koronaviruset onsdag. 8 elever og ti ansatte på skolen og SFO er satt i karantene.

Kampen skole: En elev i 7. trinn fikk påvist koronaviruset onsdag. 25 elever, fire lærere og fire lærerstudenter er satt i karantene. I tillegg er husstandsmedlemmene til de berørte i avklaringskarantene etter mistanke om mutert virus.