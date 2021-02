Emil og Fredrik startet lørdagen med løpetur på Hafrsfjord: - Helt nydelig!

Hockey på Stokkavatnet. Isbading i Hafrsfjord. Skitur på Jærstrendene. Vinteren fortsetter å være alt annet enn normal i Rogaland.

Emil Randulff og Fredrik T. Abrahamsen i fint driv på isen. Foto: Jon Ingemundsen

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Joggetur på en islagt Hafrsfjord hører til sjeldenhetene. Emil Randulff og Fredrik T. Abrahamsen lot ikke sjansen gå fra seg lørdag formiddag.

I stedet for å bruke turstien la de to joggeturen til isen like ved. De holdt seg langs land og løp kun langs den indre delen av fjorden.

– Helt nydelig, sa de to til Aftenbladets reporter på stedet like før klokken 10.00.

Her skylder vi å gjøre oppmerksomme på at isen på Hafrsfjord ikke måles. Den defineres derfor ikke som trygg av kommunen. All ferdsel på is skjer på eget ansvar.

Like ved, i området rundt Liapynten, dukket sju spreke damer opp for en frisk start på lørdagen. Et lite hull i isen er åpent og akkurat stort nok for de som søker kalde utfordringer.

Temperaturmåleren viste nøyaktig null grader da første kvinne gikk i vannet.

Birte Nettelhorst Bærheim begynte med helårsbading for fire år siden. Lørdag formiddag dyppet hun seg ned i isvann for første gang. Foto: Jon Ingemundsen

– Skikkelig herlig, men litt kaldt på beina, konstaterer Birte Nettelhorst Bærheim trygt på land på Liapynten i Hafrsfjord.

– Jeg brukte nok litt lang tid på å komme meg uti, sier hun mens hun mens badetøy blir byttet ut med ull.

Det kalde vinterværet har sørget for en sammenhengende kuldeperiode siden starten av januar. Men snart er det slutt. Ifølge meteorologen kommer det et værskifte i løpet av søndag. Det betyr plussgrader og varmere vær i neste uke.

Her er isen trygg

Stavanger og Sandnes måler hvor isen er trygg.

Fredag melder Stavanger kommune at isen er sikker på Store Stokkavatnet, Hålandsvatnet, Mosvatnet, Vannassen, Litle Vannassen, Litle Stokkavatnet, Hindalsdammen, Bergåstjern, Lauvsnesvatnet og Dalestemmen. Isen er utrygg på alle andre vann i Stavanger. Kommunen anbefaler ingen å gå på sjøis. Denne måles ikke.

Torsdag godkjente Sandnes kommune Bråsteinvatnet, Stokkalandsvatnet og Gisketjern for ferdsel.

Andre kommuner måler ikke istykkelser og informerer om at all ferdsel skjer på eget ansvar.

